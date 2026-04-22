Diputados aprueban reforma a Ley Federal del Trabajo en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la finalidad de armonizar la Ley Federal del Trabajo con la modificación constitucional para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, la cual entró en vigor el pasado 3 de marzo.

Cámara de Diputados aprueba reforma a Ley Federal del Trabajo

Fue avalada por unanimidad de 441 favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

En la discusión del dictamen, el diputado de Morena, Jesús Valdés Peña, sostuvo que la reforma "brinda certeza jurídica a las y los trabajadores": "La reforma forma parte de la primavera laboral en el país. Se impulsa la reducción progresiva de la jornada laboral para reducir la fatiga, un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal para fortalecer el autocuidado".

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El diputado Theodoros Kalionchiz, del PAN, dijo que la reducción de jornadas laborales, y la garantía del pago de las horas extra, permitirá "fomentar el buen desarrollo de las personas trabajadoras".

En tanto, por parte del PRI, la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, indicó que aunque su grupo parlamentario está a favor, "la propuesta está incompleta porque no garantiza el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso".

Detalles de la reforma y cronología de implementación

Se trata de las leyes secundarias que buscan armonizar todas las normas con el nuevo mandato constitucional, el cual establece que la jornada laboral en México tendrá una duración máxima de 40 a horas a la semana y ocho al día, que podrá prolongarse por situaciones extraordinarias y se abonará como salario por ese tiempo 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

Además, se detalla que el tiempo extraordinario no excederá de doce horas en una semana.

La reforma precisa que las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido y que se pagará 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria y que la suma de ambas jornadas no podrá ser mayor a doce horas diarias. También estipula que por cada seis días de trabajo se deberá otorgar, por lo menos, un día de descanso con goce de salario íntegro.

Asimismo, establece como obligación de las personas empleadoras registrar de modo electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización, y proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera.

Impone multa de 250 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a la persona empleadora obligada que incumpla con esta disposición.

En los artículos transitorios precisa que la duración de la jornada laboral se alcanzará gradualmente, hasta alcanzar las 40 horas. A partir del 1 de enero de 2026, serán 48 horas; en 2027, 46; en 2028, 44; en 2029, 42; y, finalmente, en 2030, 40.

Por lo que se refiere a la jornada extraordinaria, también se alcanzará de manera gradual para llegar a las 12 horas. En 2026 y 2027, serán nueve horas; en 2028, 10; en 2029, 11 y en 2030, 12.

Por último, el periodo del 1 mayo al 31 de diciembre de 2026 permitirá a las personas trabajadoras y empleadoras ajustar los procesos de trabajo.