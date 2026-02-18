Diputados aprueban reforma para perseguir abuso sexual de oficio

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados, avaló por unanimidad de 431 votos a favor, una reforma al Código Penal Federal para que el abuso sexual se persiga de oficio.

Reforma amplía definición y sanciones por abuso sexual

La comisión de dicho delito incluye tocamientos, caricias o roces corporales, sin consentimiento.

La reforma amplía la definición de abuso sexual y reconoce que los tocamientos, caricias, toques corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, son un delito.

"Que el silencio no sea interpretado como consentimiento... el que calla no otorga, no está dando permiso, no está consintiendo", declaró la diputada Margarita Zavala desde el pleno.

Reacciones y exigencias de diputadas sobre la reforma

Por su parte, la diputada de MC, Anayeli Muñoz, recordó que el pasado 25 de marzo del 2025 la Cámara de Diputados evitó retirarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco para que enfrentara una denuncia por abuso sexual.

"No vamos a olvidar el caso de Cuauhtémoc Blanco en esta Cámara, como no lo hacen las mujeres mexicanas. Ayer en comisiones unidas decía un compañero diputado que ante el abuso sexual no puede haber indiferencia institucional y yo agregaría, tampoco puede haber complicidad, es lo que hoy tenemos que demostrar con hechos", declaró.

Julieta Vences Valencia, diputada de Morena, dijo que casi todas las mujeres han sufrido abuso sexual a lo largo de sus vidas, por lo que la reforma era una tarea pendiente.

"Cuántas de nosotras compañeras, hemos tenido que vivir una situación donde nos toquen o nos acaricien sin nuestro consentimiento, ya sea en el transporte, en la escuela, en las calles, es necesario esta reforma porque basta ya de que se repita una y otra vez", expresó.

Xitlalic Ceja, diputada del PRI, exigió recursos presupuestales para que la reforma no quede en letra muerta.

"Si para el siguiente ejercicio fiscal no convocamos a la comisión de Presupuesto para destinar más recursos, para que esto no sólo quede como discursos, ya legislamos y nos lavamos las manos, y que le hagan como puedan las víctimas... Por cada 10 pesos del Presupuesto sólo le destinaron 60 centavos para poder atender el tema de las mujeres", aseveró.

Con la reforma, las sanciones penales pasan de 6 a 10 años de prisión, así como el incremento de la multa de 200 a 500 veces el valor diario de las Unidades de Medida y Actualización.