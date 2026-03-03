Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de feminicidio

El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio durante la sesión matutina de este martes en memoria de las víctimas de feminicidio en el país.

La solicitud fue realizada desde su curul por el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas, quien mencionó que en el estado de Morelos se vive un momento de luto tras el hallazgo del cuerpo de una mujer joven que, de acuerdo con versiones difundidas en medios, podría corresponder a la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Kimberly Joselyn Ramos.

El legislador señaló que la violencia contra las mujeres no debe normalizarse y subrayó que las jóvenes tienen derecho a vivir, estudiar y caminar sin miedo.

Tras su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió a las y los legisladores ponerse de pie para realizar el minuto de silencio solicitado.

El acto se realizó como un gesto de reconocimiento y memoria hacia las víctimas de feminicidio en el país durante la sesión legislativa celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.