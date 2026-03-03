logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de feminicidio

El gesto se realizó durante la sesión en San Lázaro tras la solicitud de un legislador.

Por Pulso Online

Marzo 03, 2026 02:26 p.m.
A
Minuto de silencio en San Lázaro.

Minuto de silencio en San Lázaro.

El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio durante la sesión matutina de este martes en memoria de las víctimas de feminicidio en el país.

La solicitud fue realizada desde su curul por el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas, quien mencionó que en el estado de Morelos se vive un momento de luto tras el hallazgo del cuerpo de una mujer joven que, de acuerdo con versiones difundidas en medios, podría corresponder a la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Kimberly Joselyn Ramos.

El legislador señaló que la violencia contra las mujeres no debe normalizarse y subrayó que las jóvenes tienen derecho a vivir, estudiar y caminar sin miedo.

Tras su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió a las y los legisladores ponerse de pie para realizar el minuto de silencio solicitado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El acto se realizó como un gesto de reconocimiento y memoria hacia las víctimas de feminicidio en el país durante la sesión legislativa celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crece demanda de atención a niños y adolescentes por ansiedad: Save the Children
Crece demanda de atención a niños y adolescentes por ansiedad: Save the Children

Crece demanda de atención a niños y adolescentes por ansiedad: Save the Children

SLP

El Universal

La Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato concentran la mayor demanda de atención en salud mental.

Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de feminicidio
Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de feminicidio

Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de feminicidio

SLP

Pulso Online

El gesto se realizó durante la sesión en San Lázaro tras la solicitud de un legislador.

Propone sanciones más severas por pasear perros sin correa en CDMX
Propone sanciones más severas por pasear perros sin correa en CDMX

Propone sanciones más severas por pasear perros sin correa en CDMX

SLP

El Universal

La reforma pretende proteger a personas y animales, promoviendo una convivencia responsable.

Semar asegura más de un millón de cigarros ilícitos en CDMX
Semar asegura más de un millón de cigarros ilícitos en CDMX

Semar asegura más de un millón de cigarros ilícitos en CDMX

SLP

El Universal

La mercancía ilícita asegurada tiene un valor aproximado de mil cien millones de pesos.