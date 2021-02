Diputados llaman a cuentas al titular de la ASF por escándalo en cálculo de NAIM

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (MC), informó que el próximo lunes 1 de marzo, al mediodía, comparecerá el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, junto con los auditores especiales de este órgano autónomo, para conocer y ampliar información de los informes individuales de la Cuenta pública 2019 que entregaron a San Lázaro.

"Como parte de las reuniones que tenemos en la Junta Directiva de la Cámara de Diputados con carácter resolutivo, tomamos dos acciones: la primera tiene que ver con citar a todos los auditores especiales, y al auditor superior de la Federación, a una reunión a la Cámara de Diputados, el día lunes a las 12 del día, esto con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de éstos informes", dijo el presidente de este órgano legislativo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mario Alberto Rodríguez adelantó que este miércoles, todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF acordaron solicitarle a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que es el órgano interno de control de la propia auditoría, una investigación al auditor especial Agustín Casos Rafael, por su desempeño en la fiscalización que hizo en el informe del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

"El segundo, es que estamos solicitando, todos los diputados que conformamos la Junta Directiva, la solicitud a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), qué es, quién funge como Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, para que inicie las investigaciones de este asunto que tiene que ver con el famoso comunicado del auditor especial, Agustín Casos Rafael, que en todo caso ese es el elemento de investigación que tenemos pronto que iniciar y que ya inició la UEC según tengo entendido, a petición de nosotros desde el día de ayer y ya giró instrucciones a su gente para que hagan las investigaciones pertinentes", dijo.

El legislador de MC refirió que no necesitan que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pida una investigación pues ellos saben sus funciones y ya hicieron esta petición desde el miércoles y ya se encuentra en curso.

"Esa investigación ya se giró, veía yo hoy la declaración del Presidente diciendo que nos va a decir, no tiene nada que decirnos, nosotros sabemos nuestra responsabilidad y además hay independencia de autonomía de los órganos legislativo y Ejecutivo. No nos parece ajeno ni nos vamos a abstraer de esta realidad, pero lo que no queremos, sobre todo, es que se contaminen el proceso de las demás auditorías por un evento en particular, queramos desprestigiar o agarrar en generar todos los informes que ahí están y que tienen soporte de cientos de auditores que no son de hoy, sino de muchos años que trabajan ahí y que han entregado cuentas y rendición de cuentas claras en muchos informes y esta parte nos parece fundamental cuidarlas", declaró.