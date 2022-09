Director de Maseca se comprometió a no subir harina de maíz: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se aplicarán medidas para que no aumenten de precio 24 productos de la canasta básica entre ellos el de la tortilla.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que para ello esta tarde reunirá con un grupo de 20 distribuidores y productores, de los más importantes del país, en consumo básico.

El Mandatario dijo que Maseca se comprometió a que no aumentará el precio de la harina de maíz hasta febrero próximo.

"Eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quién distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan las tortillerías, la otra empresa es Minsa, que también está participando".

Entre las medidas que se discutirán, dijo serán que no aumenten los precios de alimentos.

"Una medida es que logremos un compromiso del aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos".

Lo segundo es impulsar más la producción de básicos en el campo, para el autoconsumo, pues ya se tomó la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir más.