Disparan contra el bar Mandala en Playa del Carmen, hieren a tres personas

Una persona abrió fuego en contra del bar Mandala, localizado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad e hirió a tres empleados del inmueble. El sujeto fue detenido por elementos de la Policía Turística de Solidaridad. La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación y aseguró dos armas de fuego.

Los hechos se registraron en la esquina de la calle 12 con la avenida 1a, pasadas las 19.45 horas de este miércoles, provocando pánico entre turistas y comerciantes de la zona, cercana a la Quinta Avenida, principal corredor turístico de la ciudad. Extraoficialmente se indicó que el inmueble aún no brindaba servicio, pero estaba en labores de preparación.

Como resultado del ataque, Julio H. Q., de 28 años; Alejandro G, de 30 y un tercer lesionado, cuyo nombre no logró ser confirmado, fueron heridos de bala y conducidos al hospital. La zona fue acordonada y se montó un operativo de búsqueda y localización. Se presume que hubo dos personas más involucradas en el ataque, pero no ha sido corroborado por las autoridades.