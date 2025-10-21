logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Segundo día de protestas en la UASLP

Fotogalería

Segundo día de protestas en la UASLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca

Migrantes de la caravana

Por El Universal

Octubre 21, 2025 05:16 p.m.
A
Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca

JUCHITÁN, Oax., octubre 21 (EL UNIVERSAL).- La caravana de migrantes "Por la libertad", que salió rumbo a la Ciudad de México desde Tapachula, Chiapas, el pasado 1 de este mes, quedó disuelta a su llegada al municipio oaxaqueño de San Pedro Tapanatepec, tras caminar unos 300 kilómetros.

De los casi mil migrantes que iniciaron el éxodo, al vigésimo día de su jornada a pie, los últimos 70 aceptaron ser trasladados por las autoridades migratorias a la capital de Oaxaca, donde, les dijeron, podrán realizar sus trámites para obtener la visa humanitaria.

Los migrantes abandonaron Tapachula porque, señalaron en su momento, se cansaron de esperar que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), le diera respuesta a su solicitud de visa para trabajar en México.

En San Pedro Tapanatepec solamente se quedaron unas 15 personas, quienes tramitarán su estancia en México a través de una oficina jurídica que se encuentra en Salina Cruz, mientras tanto, esperarán en el albergue del DIF nacional, destinado a menores y adolescentes en tránsito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al disolverse la caravana, la primera que llegó al territorio oaxaqueño este año, la última se disolvió en La Ventosa, Juchitán, en diciembre del año pasado, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que acompañaron a los migrantes, regresaron a sus centros laborales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca
Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca

Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca

SLP

El Universal

Migrantes de la caravana

Pleno emite declaratoria de publicidad a Ley Orgánica de la Armada
Pleno emite declaratoria de publicidad a Ley Orgánica de la Armada

Pleno emite declaratoria de publicidad a Ley Orgánica de la Armada

SLP

El Universal

Detalles de los ingresos y gastos del sector público en la Cuenta Pública 2023

Hallazgo de armas y drogas en penal de Culiacán conmociona a autoridades
Hallazgo de armas y drogas en penal de Culiacán conmociona a autoridades

Hallazgo de armas y drogas en penal de Culiacán conmociona a autoridades

SLP

El Universal

El penal de Culiacán es escenario de un nuevo hallazgo de armas y drogas durante una revisión de seguridad.

Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026
Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026

Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026

SLP

El Universal

Se remitieron para su análisis a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera