DNV entregará dictamen final por colapso de L12 a finales de agosto

Luego de tres meses del colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde perdieron la vida 26 personas y 96 personas más resultaron lesionadas, hasta el momento no hay avances en los peritajes, y será hasta finales de agosto cuando se dé a conocer el dictamen final y días antes del informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando se dé a conocer la causa-raíz del incidente.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, expuso que con respecto al peritaje externo que realiza la empresa DNV, ya concluyó la investigación de campo; mientras que las pruebas de laboratorio llevan un avance del 95%; la revisión documental un 75%; el análisis Causa-Raíz: 60%; las entrevista 90%; y las recomendaciones finales un 30%.

Destacó que en San Diego, California en Estado Unidos así como en Hamburgo, Alemania, se realizan diversas modelaciones para hacer un análisis de las condiciones límite de la estructura y de cargas móviles; por lo que expuso que el próximo 23 de agosto se dará el dictamen final y el 6 de septiembre el informe de causa-raíz del accidente, 11 días antes del informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

--Entregan 156 mdp para reparar daño a víctimas de Línea 12 del Metro

En tanto, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Armando Ocampo Zambrano, expuso que se han otorgado apoyos en materia de reparación integral del daño con una suma total de 156 millones de pesos, además de las atenciones que se han otorgado en materia de salud.

Asimismo, llamó a los deudos y víctimas directas de la tragedia de la Línea-12 que no han aceptado los apoyos a que acepten la invitación para la reparación del daño, por lo que comentó ya se envió una notificación al abogado de algunas víctimas, Teófilo Benítez.

"Escuchamos con atención el mensaje de las víctimas, para ello, nuestro atento llamado y la invitación respetuosa para que se pueda iniciar en forma conjunta la reparación integral del daño, hemos ya generado una notificación formal a su abogado Teófilo Benítez y esperamos que lo pueda atender a la brevedad, nuestro único objetivo es atender de manera integral a las víctimas y reitero, estoy a sus órdenes", indicó.

Destacó que se ha hecho todo lo humanamente posible para reparar de manera integral el daño a las víctimas, a los lesionados y a sus familiares y resaltó que se han destinado 156 millones de pesos.

En relación a la exigencia de justicia, expuso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está en un proceso de investigación y "estamos seguros que entregará resultados sólidos, no hay motivo por lo que una víctima o familiar de la Línea 12 quede desamparado. Es una instrucción precisa de la jefa de gobierno y así se ha cumplido en el 98% de las víctimas que han aceptado ya".