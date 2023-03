"¿Dónde está la justicia?", mamá de Lozoya reclama a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- "Dónde está la justicia cuando se ha cumplido con todo los requisitos", reclamó Gilda Margarita Austin y Solís al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la audiencia intermedia del caso Odebrecht que se celebró en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

En videoconferencia, desde de su casa, la mamá del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusó de estar como "rehén" pues lleva más de mil días en prisión domiciliaria acusada de participar en la trama de los sobornos de la constructora brasileña.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el miércoles, la coacusada en el caso Odebrecht pidió al Estado mexicano que "no utilice a la mujer como rehén".

"El pasado miércoles se celebró el Día Internacional de la Mujer y estoy en prisión por hechos que no ameritan delito alguno. ¿Dónde está la justicia cuando se ha cumplido con todos los requisitos", dijo en su primera intervención en la diligencia que duró seis horas?

Y retó a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero: "Por qué no se persigue a los culpables".

Acompañada de una abogada, Austin y Solís aseguró que su hijo ha cumplido con todo lo requerido por la FGR para procesar a los políticos que recibieron sobornos a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.