Dosis alcanzan según población censada: Ssa

Las personas que no hayan alcanzado vacuna en las fechas que correspondían en su alcaldía o municipio deberán esperar a la llegada del siguiente cargamento para poder aplicarse la dosis anti-Covid, advirtió el director General de Epidemiología de la Ssa, José Luis Alomía Zegarra.

Ayer se dio a conocer que en la sede de aplicación de la vacuna del Campo Marte, en la Ciudad de México, se terminaron las inmunizaciones antes de que pudieran pasar todas las personas que estaban formadas, algunas por más de tres horas.

Ante esta situación y otras que han ocurrido en todo el país, Alomía Zegarra dijo que la planeación de la estrategia de inoculación se hace en cada localidad para la cantidad de personas que ahí vive, según la información de los censos de poblacionales.

Lo que está sucediendo, dijo, es que a los centros de vacunación llegan personas que no estaban contempladas por pertenecer a otras demarcaciones y las dosos se terminan para los habitantes de esas regiones.

"Las personas que no pudieron recibir esta dosis, en cuanto llegue la siguiente embarcación seguirán en esa lista de priorización y serán los siguientes inmediatos en recibir el antídoto. Si por algún motivo no llegaron a alcanzar, no se preocupen, estén atentos y cuando arriben más biológicos serán nuevamente convocadas y podrán recibirla", dijo.

Al corte de ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó en conferencia de prensa nocturna 2 millones 166 mil 290 infectadas; un millón 705 mil 743 personas recuperadas y 194 mil 710 personas que han fallecido a causa del virus; además de la aplicación de 609 mil 881 esquemas completos de vacunación. También se contabilizaron 2 millones 883 mil 813 adultos mayores de 60 años y más que ya recibieron una primera dosis del antígeno.

Alomía Zegarra recordó que en las últimas tres semanas se ha observado una desaceleración en la velocidad de transmisión; sin embargo, esta no es la misma que se había observado en semanas previas, lo que quiere decir que se está alcanzando un nivel basal de transmisión.

"Todo el grupo de personas que todavía no enferma ni se contagia del virus continúa haciéndolo, pero a una menor velocidad, lo que nos está dando menos casos. Si dejamos de acatar medidas de prevención y regresamos a actividades sin ningún cuidado ni prevención, este grupo de personas va a contagiarse y enfermarse más rápidamente, y es un grupo suficiente para poder generarnos este incremento".

En este sentido, el funcionario reiteró la solicitud para mantener las medidas de distanciamiento social y de confinamiento, principalmente en las próximas semanas.