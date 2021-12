Dresser corrige a AMLO y le comenta sobre revés de Corte

Al considerar como "muy buena" la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender parcialmente la apelación del acuerdo presidencial que clasifica como de "interés público y seguridad nacional" los proyectos prioritarios del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tendríamos que estar alegres e ironizó sobre los dichos de la politóloga Denise Dresser sobre un golpe de Estado.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador declaró que "no es cierto" que con su acuerdo se busque ocultar información y su convicción es que la transparencia sea una regla de oro de la democracia.

"Ese acuerdo llevó a que se hablara hasta de un golpe de Estado, hasta por eso tenemos que estar alegres porque ya si la Corte resolvió de que hay que informar y hay que transparentar las acciones del gobierno, pues ya tenemos que estar contentos de que ya no hubo golpe de Estado, se evitó el golpe de Estado", ironizó sobre los dichos de Denise Dresser.

El 23 de noviembre pasado, tras el acuerdo emitido por López Obrador para blindar sus obras insignia como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, la académica del ITAM declaró: "Nos acaban de dar un golpe de Estado".

López Obrador agregó en su mañanera de hoy que los que se dedicaban a aplaudirle al régimen "últimamente están magnificando las cosas en la desesperación".

Al respecto, Denise Dresser le corrigió "la afirmación" al presidente López Obrador a través de redes sociales.

"Tenemos que estar alegres porque el Inai (ésa institución que según usted no sirve para nada), metió controversia constitucional ante SCJN para frenar su decretazo, que permitía ocultar acciones del gobierno/fuerzas armadas", escribió Dresser.

La politóloga Dresser también calificó como "broma del día" las declaraciones de López Obrador: "Aplaude que lo forzarán a respetar las leyes que se quería saltar".

---No sabe leer pero también miente

En la mañanera de este miércoles, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", dijo que medios de comunicación han difundido que el Conacyt se niega a dialogar con la comunidad estudiantil del CIDE, pero "esto es completamente falso".

Al respecto, la politóloga Denise Dresser respondió que García Vilchis, además de no saber leer, también miente.

"Si lo que dice fuera cierto, el Senado no tendría por qué mediar en el conflicto del CIDE. Y lo hará porque María Elena Álvarez-Buylla ha demostrado su incapacidad para dialogar/negociar", indicó.