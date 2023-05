Dresser no representa al Gobierno de México en Ucrania, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la columnista Denise Dresser no representa al Gobierno de México en su trabajo periodístico que realiza en Ucrania y la acusó de utilizar de manera "ilegitima" la credencial de acreditación que le dio Comunicación Social de Presidencia para ingresar a las conferencias mañaneras.



En conferencia de prensa y a pregunta expresa de un youtuber, el mandatario federal manifestó que "sería el colmo que la señora nos represente" y descartó que se vaya a iniciar alguna acción legal por el uso incorrecto de la acreditación pues sería convertirla en mártir, y se "rasgarían las vestiduras".

"Yo tengo información de que no es representante del gobierno a no ser que en Relaciones Exteriores (SRE) le hayan dado alguna acreditación", cuestionó el mandatario, a lo que su vocero Jesús Ramírez le informó que Denise Dresser está usando la acreditación que se le entregó para ingresar a las conferencias mañaneras.

- "¿Eso es legítimo?", le preguntó un youtuber.

- "No, no", respondió.

"Ya sería el colmo de que la señora nos represente y en Ucrania, o sea, donde hay una confrontación, una guerra, en donde nosotros hemos procurado a actuar con prudencia, buscando la paz.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador pidió que se proyectara la acreditación que se le entregó a la periodista y donde se lee que está acreditada por el "Gobierno de México, Reforma".

"No es correcto, nada más es deslindarnos. (Denise Dresser) no representa al gobierno porque sí en el Reforma aparece Gobierno de México y no, miren la nacionalidad, no".

López Obrador criticó que Denise Dresser se haya tomado una fotografía con un militar ucraniano y la acusó de una doble moral, pues recordó que la periodista se ha manifestado en contra de que en México haya una militarización "pero así es el conservadurismo".

"¿Cómo tomarse una foto con un militar en guerra con tantos fallecidos por la guerra? Pero es la doble moral, aquí hablan de que no se debe de militarizar el país, pero así es el conservadurismo. No olviden que la única doctrina de los conservadores de la derecha es la hipocresía. Eso decía el maestro `Monsi´, Carlos Monsiváis y es un tratado la frase, un tratado de política".

El presidente López Obrador rechazó que su gobierno vaya a iniciar alguna acción legal por este hecho, pues señaló que sería convertirla en "mártir" y "se rasgarían las vestiduras".

"No, no, no, se van a rasgar la vestidura; no, no, no, no, nada más es informar, ejercer el derecho de réplica, pero no testereados, porque si no se convierten en mártires porque supuestamente son paladinas o paladines de la libertad. Entonces no meterse, nada más es ir aclarando", dijo.