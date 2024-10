Sauri califica como deplorable fallo del TEPJF sobre "Alito"

La exdirigente priista, Dulce María Sauri Riancho, calificó de deplorable el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de avalar la reelección de Alejandro Moreno como presidente nacional del PRI.

En entrevista, una de las figuras más emblemáticas del PRI afirmó que la decisión de la Sala Superior de entrar al fondo y declararse en plena jurisdicción, para evitar que el expediente regresara al Instituto Nacional Electoral (INE) "es también una forma de denegación de justicia para los que hemos estado buscando que el PRI regrese a la senda de la legalidad. Entonces, en ese sentido, reconocer que el día de hoy la decisión del Tribunal, que no es impugnable ante ninguna instancia, marca un enorme reto para la sobrevivencia futura del PRI".

Dulce María Sauri consideró que el aval del TEPJF es un serio tropiezo para la construcción de las oposiciones partidistas, que estén a la altura de lo que está esperando un sector amplio de la sociedad, para oponerse a un régimen que inicia con rasgos fuertemente autoritarios.

"Este es un serio tropiezo, yo diría en primer término para el PRI, pero también para el conjunto de las fuerzas partidistas que están buscando construir la nueva oposición en México, porque van a arrastrar a un partido muy cuestionado en su legitimidad", advirtió.

La expresidenta del PRI, que encabeza a un grupo de exlíderes del tricolor disidentes a la actual dirigencia, anunció que con esta determinación del Tribunal Electoral que validó la reelección de Alejandro Moreno, dejará de participar activamente en el partido, aunque no piensa renunciar a su militancia.

"Me declaro en estado de hibernación. Hay una larga noche para el PRI y yo, como las marmotas, hasta que no vuelva a salir el sol, no voy a salir.

-¿Pero no va a renunciar?

-Yo no pienso renunciar al PRI, lo dije con toda insistencia, pero sí me declaro en estado de hibernación.