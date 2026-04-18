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E. Godoy presenta su Plan de Justicia

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
E. Godoy presenta su Plan de Justicia

Ciudad de México.- La fiscal Ernestina Godoy dio por terminada la "etapa de la indiferencia" en la Fiscalía General de la República (FGR) y anunció una nueva en la que no se "fabricarán culpables", enfocada en el trabajo de investigación y la modernización de áreas operativas, como la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para perseguir los delitos que más lastiman a la sociedad, como la desaparición de personas, feminicidio y extorsión.

Ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios de Estado, gobernadores, fiscales e integrantes del gabinete de seguridad, los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Omar García Harfuch; Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo; Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Godoy Ramos aseguró que la FGR va a integrar casos sólidos para llevar a la justicia a quienes delinquen y generen violencia en el país.

"La FGR está investigando, va a integrar casos sólidos, va a desmantelar sus redes y los vamos a llevar ante la justicia. Donde haya violencia habrá Estado, donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen desde luego habrá consecuencias", advirtió la fiscal.

Asimismo, Ernestina Godoy detalló que está en marcha una reestructura en la FGR para fortalecer el trabajo de investigación y modernizar la Agencia de Investigación Criminal, para la atención de la extorsión, la búsqueda de personas y el feminicidio".

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