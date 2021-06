Ebrard califica como "panfletaria" portada The Economist

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), calificó a la revista inglesa The Economist como "panfletaria" luego que en su portada llamara al presidente Andrés Manuel López Obrador, "El falso mesías", y exhortara a los mexicanos a "frenarlo" en las elecciones del domingo votando contra Morena.

En conferencia de prensa matutina, el canciller aseguró que nunca había visto una revista "con semejante pretensión de influir" en una elección en México.

"¿No le preocupa al gobierno de México la visión internacional que se tiene sobre el desempeño de la administración del presidente López Obrador?", se le preguntó.

"Me preocupa y ocupa, pues ahí está la carta que le mandé a The Economist. Es increíble, la revista, y yo me atreví hacer esa comunicación porque yo nunca había visto una revista, que yo recuerde cuando menos, con semejante pretensión de influir en la elección en México con elementos tan superficiales, yo te diría casi panfletaria", dijo el canciller.

"O sea, no recuerdo un caso así en cuando menos todo el tiempo que yo llevo en el servicio público. Entonces, fue demasiado, fue un exceso, es algo más allá del comentario de una revista, que puedes respetar, porque desde luego que puede haber todo tipo de posiciones, sea en favor o en contra o críticas, pero eso es panfletario, es casi decir: ´No deben votar porque todas las encuestas dicen que va a tener un buen resultado electoral´, es como una exasperación", respondió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la SRE indicó que el gobierno mexicano tiene que defender su posición y su punto de vista.

"¿Tiene previsto enviar otras misivas a los otros medios internacionales que han hecho críticas?", se le preguntó.

"Bueno, cuando haya, vaya, cuando amerite. Ahora, respecto a la opinión internacional en torno a México yo diría: si tú ves lo que ha sido la experiencia para obtener las vacunas, pues no tiene que ver con lo que se señala The Economist. Lo que tienes como resultado de la presencia de México en el mundo es un acceso a un gran número de iniciativas con mucho respeto a nuestro país", dijo.

"Si nuestro país tuviera una mala imagen, no creo que tuviéramos los resultados que estamos teniendo, entre otros, lo que ayer vimos también de Estados Unidos de decir: ´Te mando este millón de vacunas.´ Finalmente, son gobiernos que están mostrando solidaridad y respeto a México", señaló.

"Entonces, la opinión internacional que yo he visto en mis viajes, en las reuniones en la ONU, en la CEPI, en Moscú o en Estados Unidos, o en Europa o con China o con la India, es de respeto y de aprecio por lo que México está haciendo y su gobierno", dijo.

"¿Afirmaría que la opinión internacional sobre México es positiva?", se le preguntó al canciller.

"Sí, yo diría que sí, porque ahí está la evidencia. Si no fuese positiva, no creo que tuviéramos el número de vacunas que tenemos en México", contestó.