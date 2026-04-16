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Ebrard celebra eliminación de aranceles con Unión Europea

El proceso de eliminación de aranceles concluirá entre el 22 y 27 de mayo, abriendo nuevas oportunidades de exportación.

Por El Universal

Abril 16, 2026 03:09 p.m.
A
Ebrard celebra eliminación de aranceles con Unión Europea

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).-

Marcelo Ebrard
, titular de la Secretaría de Economía

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, destacó la eliminación de aranceles con la modernización del tratado con la Unión Europea.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 16 de abril en Palacio Nacional, Ebrard explicó que se elimina "un gran número de aranceles" en diversos sectores.
"¿Cuáles serían los más favorecidos? Todo el sector agropecuario en primer lugar. Dejamos de tener aranceles casi en todo.
"Y la industria automotriz. No es de extrañarse o no será de extrañarse que aumenten las exportaciones hacia la Unión Europea", dijo el secretario de Economía.
Apuntó que este proceso va a terminar entre el 22 y 27 de mayo.
Recalcó que significa para México nuevas oportunidades de exportación, principalmente de manufactura avanzada, sobre todo industria automotriz y sector agropecuario.

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