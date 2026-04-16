CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).-

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, destacó lacon la modernización del tratado con laEn lade la presidentade este jueves 16 de abril en, Ebrard explicó que se"un" en diversos"¿Cuáles serían los más favorecidos? Todo elen primer lugar. Dejamos de tenercasi en todo."Y la. No es de extrañarse o no será de extrañarse quehacia la", dijo elApuntó que esteva aentre elRecalcó que significa para Méxicode exportación, principalmente de, sobre todo