Ebrard critica inacción de la OMC en regulación de aranceles

XOCHITEPEC, Mor., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Es necesario que la Organización Mundial de Comercio (OMC) salga del "letargo" o de la "parálisis" en que se encuentra, porque existe el riesgo de que los países más poderosos impongan las condiciones para comerciar bienes y servicios, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Crítica de Marcelo Ebrard a la Organización Mundial de Comercio

En momentos en que se lleva a cabo la Décima Cuarta Conferencia Ministerial (CM14) de la OMC, en Yaundé, Camerún, del 26 al 29 de marzo de 2026, el funcionario dijo:

"La Organización como está no tiene futuro porque no resuelve. No puedes instaurar ni siquiera un procedimiento" contra los aranceles.

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Ebrard también se refirió a las posibles implicaciones luego de la queja de China por los aranceles que México impuso a productos asiáticos. China, dijo el secretario de Economía, es un socio muy grande de México del que importamos 130 mil millones de dólares, pero solamente exportamos 11 mil y lo que revisaron es que en algunos casos, en algunos productos, era necesario proponer aranceles para que el piso esté parejo, porque resulta desventajoso para los productos nacionales.

"China manifiesta su punto de visa, pero yo veo positivo que no haya impuestos represalias u otros aranceles contra México. Entonces qué quiere decir pues sí, no están conformes, pero no estamos en pleito por decirlo de alguna forma", dijo.

Durante el encuentro cinematográfico, realizado en Morelos, el secretario dijo que en el evento participa el subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez, además de que está el representante permanente de México en la organización Mundial del Comercio, Víctor Aguilar.

Añadió que no acudió a Camerún porque tiene que atender otros temas con Estados Unidos.

Operativos contra la piratería y sanciones a propietarios

El titular de la Secretaría de Economía dijo que a los operativos que se hacen contra la piratería les hace falta que terminen en una sanción contra aquellas personas que arriendan los inmuebles donde se venden.

Al referirse al operativo que se hizo para asegurar mercancía en Tepito, en la Ciudad de México, dijo que "la pregunta es, bueno, aseguras la mercancía y luego ¿qué sucede?".

Dijo que, por ello, en la Fiscalía General de la República están integrando carpetas sobre las bodegas en donde se guarda la mercancía asegurada.

Comentó: "Tengo la esperanza de que eso (la intervención de la Fiscalía) nos pueda llevar también a otras medidas y no quito el dedo del renglón de que se implemente la extinción de dominio...vamos a tratar de configurar extinciones de dominio para los propietarios de los inmuebles en donde estamos encontrando esta mercancía".

Dijo que seguirán los operativos contra los centros de venta de piratería, por lo que se tiene la lista de los principales centros de distribución.