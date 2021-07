Ebrard, en su derecho de promoverse, pero debe cuidarse la ley

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el canciller Marcelo Ebrard "tiene todo su derecho a promoverse, a hablar con dirigentes, a hablar con empresarios, a hablar con diputados o senadores, o funcionarios públicos en días que no son hábiles" de cara la sucesión presidencial del 2024, pero se debe tener cuidado de los términos jurídicos por las campañas anticipadas aunque fue el propio presidente López Obrador quien generó este proceso adelantado.

En entrevista y al ser cuestionado sobre el conclave encabezado por Ebrard donde dijo que él está en la lista de los destapados por el presidente López Obrador y le toma la palabra para esta sucesión presidencial, dijo que el canciller hace lo correcto. Yo tengo una opinión positiva de Marcelo. Para mí es el mejor funcionario, o de los mejores funcionarios que tiene el Presidente, y si el Presidente lo autorizó, pues adelante".

"El Presidente como Ejecutivo es el jefe de la Administración Pública Federal, y si él autoriza a sus secretarios hacer este tipo de actos, está bien, nada más que cuiden la ley", subrayó Monreal quien agradeció al primer mandatario cuando mencionó en esta lista de posibles aspirantes a los líderes parlamentarios.

"Creo que quepo en esa reflexión y le agradezco al Presidente, soy un poder aparte, independiente, pero obviamente mi agradecimiento y mi reconocimiento, bastaba más, una palabra del Presidente siempre muy fuerte. Para mí simplemente, sin algarabía y sin excesos, le expreso mi agradecimiento", puntualizó.

A pregunta expresa si se reunirá también con empresarios o líderes en esta carrera adelantada por la Presidencia, descartó ello al argumentar que no quiere incurrir en responsabilidades jurídicas legales. "No voy a anticipar ningún acto de campaña o precampaña".

"No me gusta, por eso no voy a hacerlo; yo me voy a dedicar a legislar, me voy a dedicar a hacer mi trabajo legislativo, porque no quiero generar ninguna división ni adelanto ni precipitación. No, el país está para buscar soluciones en este momento. El país está para responder a desafíos que tenemos enfrente en el Congreso".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores dijo que no precipitará, aunque llegado el momento, "estaré puntual a la cita con la historia y que ya he decidido, una vez que el Partido señale las reglas para participar políticamente, electoralmente, internamente, entonces me sujetaré a las reglas y participaré" por lo que en este momento no se involucrará en una campaña anticipada por la sucesión presidencial.

Rechazó que sea un error del primer mandatario estos destapes anticipados. "No, es un derecho del Presidente que tiene a salvo y que el Presidente puede promover, mencionar a los funcionarios que él considere mejores para sucederlo. Es su derecho. Para mí no es un error. El Presidente es muy inteligente, nada hace sin haberlo meditado previamente y obviamente si ahora existe este proceso adelantado, pues él lo ha generado".

Monreal dijo que en este momento ya "hay cargadas, al menos en gritos y en vitoreos, en reuniones. A mí no me gusta porque el vacío que genera, o la contienda precipitada o anticipada provoca, sin duda, debilidad institucional y quizás hasta división entre los grupos de seguidores de uno y otro".

Confió en que esta sucesión adelantada y movilizaciones de algunos aspirantes no provoquen rupturas o desbandadas en Morena.