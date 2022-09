Ebrard firma libro de condolencias y asiste a la capilla en Londres

El canciller Marcelo Ebrard asistió la tarde de este domingo a la capilla ardiente de la Reina Isabel ll en Londres, en donde también se encargó de plasmar su firma en el libro de condolencias de Su Majestad.

Por medio de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores compartió imágenes y videos de su día en Londres.

Firma del Libro de Condolencias con motivo del fallecimiento de S.M la Reina Isabel II . pic.twitter.com/XPymnBbmXd — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 18, 2022

"Firma del Libro de Condolencias con motivo del fallecimiento de S.M la Reina Isabel II", escribió el diplomático.Asimismo, difundió un video donde se observa acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, en Westminster Hall, lugar donde permanece la Reina Isabell. "Presenté los respetos de México a S.M la Reina Isabel II en la capilla ardiente establecida en Westminster Hall .Me acompañó Rosy mi esposa así como la Embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco y la Jefa de Cancillería Yanerit Morgan", se lee en el tuit.?¿Dónde ver el funeral de la reina Isabel II en vivo?Este lunes tendrá lugar el funeral de Estado de la reina Isabel II, quien falleció el pasado 8 de septiembre, a los 96 años de edad, 70 de ellos como monarca de Reino Unido.Miles de británicos acampan desde hoy para ver la procesión fúnebre; se han instalado, además, pantallas en lugares clave, y los cines en el país transmitirán en las suyas el evento.Para quienes quieren seguir en vivo el funeral de Estado, hay más opciones:La Casa Real transmitirá en vivo la ceremonia, a partir de las 11:00 am, hora local, (5:00 am de la Ciudad de México) en su canal de YouTube.