Economía moral, la base del Paquete Económico 2022: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el modelo de economía moral establecido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la base del nuevo Paquete Económico 2022.

A través de un comunicado señaló que en el proyecto presidencial se prioriza la inversión en el bienestar de la gente y se demuestra que "sin robar nada, se asegura que alcanza el presupuesto".

"Este Paquete Económico continúa encaminado hacia un gobierno austero, que vela por la justicia social y mantiene su política de no endeudamiento y atención prioritaria a quienes menos tienen, como se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador", señaló.

El líder guinda aseguró que a diferencia de los gobiernos anteriores, "en donde el dinero nunca alcanzaba y se destinaba para moches o se lo robaban", en este paquete se prioriza el equilibrio económico, la redistribución y la honradez; sumado a la inversión en infraestructura y la inyección histórica de recursos en programas sociales.

Asimismo, Delgado Carrillo aseveró que uno de los ejes esenciales de esta política económica también será la recuperación de la soberanía energética "que los conservadores le habían arrebatado a nuestro país", por eso, se plantea en este Paquete Económico una gran inversión para Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), "lo que permitirá rescatar a estas empresas del abandono en el que las tenían".

"En los gobiernos neoliberales se abandonó nuestra industria eléctrica y poco a poco fueron desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que perdiera su capacidad de generación y dejarla en manos de unos cuantos privados; pero en la Cuarta Transformación, la política es recuperar la fuerza de la CFE para llevar energía eléctrica a todos los rincones del país y que no suban los precios", puntualizó.

Finalmente, exhortó a las y los morenistas que están comenzando un nuevo cargo en el gobierno, a no traicionar al presidente de la República y que hagan valer este presupuesto enfocado en el bienestar de la gente, "pues con los gobiernos de la Cuarta Transformacion, Mexico está logrando salir del rezago económico y político en el que lo tenían sumergido los gobiernos neoliberales".