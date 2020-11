Edomex, en riesgo de repunte por Covid-19

El Covid-19 "no es un juego, en el Estado de México tenemos casi 11 mil muertos", muchos de ellos jóvenes de 30 a 40 años, en edad productiva, cuyo deceso sin duda es una tragedia en una familia, entre los que se encuentran cerca de 200 médicos y enfermeras mexiquenses, afirmó Gabriel O'Shea Cuevas, secretario de Salud mexiquense, al reiterar que en esta entidad "estamos en semáforo naranja en riesgo alto de contagio, no podemos bajar la guardia".

"En el Estado de México estamos más cerca, con 18 puntos, al semáforo amarillo, pero seguimos en semáforo color naranja, por el alto riesgo de contagio", reiteró el secretario de Salud.

"En esta entidad, no hay un rebrote de Covid-19, hay un repunte, porque nunca hemos tenido una disminución, hemos estado en una meseta, estamos estables, por lo que podemos hablar de un repunte", explicó en su comparecencia ante legisladores, con motivo del tercer informe de gobierno.

--Destaca avances en manejo de pandemia Covid-19

Además, respondió a cuestionamientos sobre desabasto de medicamentos, especialmente para enfermos de cáncer; la entrega de 4 mil pesos, del llamado bono Covid, como un estímulo a 8 mil 312 trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención, que fue una gratificación total por 43 millones de pesos, dirigido a 4 mil enfermeras, mil 800 médicos, mil 800 paramédicos y técnicos, 156 médicos residentes, entre otros.

Diputados de todos los partidos políticos pidieron al secretario de Salud del Estado de México que informara sobre el equipo de protección al personal médico en esta pandemia, ante lo que O´Shea Cuevas informó que han destinado 19.68 millones de piezas de equipo de protección de personal que cumple con los requisitos con certificado categoría 3, avalado por Cofepris y por la Comunidad Económica Europea, con una inversión de 413 millones de pesos.

El secretario de Salud lamentó las 137 defunciones del personal médico mexiquense, 57 médicos, 28 enfermeras y 51 trabajadores como camilleros y administrativos; el gobierno federal reporta 219 trabajadores mexiquenses fallecidos, pero son cerca de 80 que murieron en otras entidades como la Ciudad de México y Morelos.

Por último, de los 10 hospitales inconclusos y abandonados, el secretario de Salud indicó que ya se destrabaron los juicios de constructoras en nueve de ellos, sólo está por resolverse el de la zona oriente de Tlalnepantla, que sustituirá al de Valle Ceylán, por lo que con recursos federales se terminarán en breve.