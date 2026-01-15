EEUU incauta un sexto buque petrolero sancionado con presuntos vínculos con Venezuela

WASHINGTON (AP) — Fuerzas estadounidenses en el mar Caribe incautaron el jueves otro buque petrolero sancionado que, según Washington, tiene vínculos con Venezuela. La operación es parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por tomar el control del petróleo del país sudamericano.

La Guardia Costera abordó el buque tanque, de nombre Veronica, a primera hora del jueves, publicó la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en redes sociales. Aseguró que el barco había pasado previamente por aguas venezolanas y operaba en desafío a la "cuarentena de embarcaciones sancionadas en el Caribe" establecida por el presidente Donald Trump.

El Comando Sur detalló que marines y marineros que partieron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford participaron en la operación, en conjunto con un equipo táctico de la Guardia Costera que, según Noem, llevó a cabo el abordaje al igual que en redadas anteriores. El ejército anunció que el barco fue incautado "sin incidentes".

Varias cuentas de redes sociales del gobierno estadounidense publicaron breves videos que parecían mostrar distintas partes de la operación. En las imágenes en blanco y negro se podían ver al menos cuatro helicópteros que se acercaban al barco antes de sobrevolar la cubierta mientras elementos armados descendían en cuerdas hacia la cubierta. En la cubierta del barco se pudo ver a por lo menos nueve personas.

El Veronica es el sexto buque petrolero que Estados Unidos ha incautado como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela. Es también el cuarto operativo de este tipo desde la redada en que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro hace casi dos semanas.

El Veronica transmitió su ubicación por última vez el 3 de enero mientras se encontraba anclado frente a la costa de Aruba, a poca distancia al norte de la principal terminal petrolera de Venezuela. Según los datos, en ese momento estaba cargado de crudo.

Días después, el Veronica se convirtió en uno de por lo menos 16 buques que partieron de la costa venezolana en contravención a la cuarentena que estableció Washington para el bloqueo de embarcaciones sancionadas, indicó Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com. Añadió que su compañía utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar los movimientos del barco.

El barco está registrado actualmente con la bandera de Guyana y se considera parte de la flota oculta que transporta cargamentos de petróleo en violación a las sanciones estadounidenses.

Según sus datos de registro, el barco también ha sido conocido como el Gallileo, propiedad y gestionado por una empresa en Rusia. Además, un buque con el mismo número de registro navegó anteriormente bajo el nombre Pegas y fue sancionado por el Departamento del Tesoro por estar asociado con una empresa rusa que transporta cargamentos de petróleo ilícito.

Al igual que en publicaciones anteriores sobre este tipo de redadas, Noem y el ejército calificaron la incautación como parte de una labor de aplicación de la ley. Noem argumentó que las múltiples capturas demuestran que "no hay forma de escapar de la justicia estadounidense".

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca más tarde el jueves, Noem se negó a decir a cuantos buques petroleros sancionados rastrea Washington o si el gobierno vigila sus movimientos más allá del mar Caribe.

"No puedo hablar sobre los detalles de la operación, aunque estamos observando toda la flota oculta y cómo se mueve", afirmó a los periodistas.

Sin embargo, otros funcionarios del gobierno han dejado en claro que lo ven como una forma de generar efectivo mientras buscan reconstruir la maltrecha industria petrolera de Venezuela y restaurar su economía.

Trump se reunió la semana pasada con ejecutivos de compañías petroleras para discutir su objetivo de invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para reparar y mejorar su producción y distribución de petróleo. La Casa Blanca ha dicho que espera vender al menos 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano sancionado.