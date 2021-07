"Efectos positivos de vacunación se reflejan a pesar de tercera ola", dice López-Gatell

La Secretaría de Salud afirmó que los efectos positivos de la vacunación anticovid se empiezan a reflejar y como muestra, a pesar de que México cursa la tercera ola de Covid-19, el número de hospitalizaciones y defunciones no es paralelo al incremento de contagios.

Al presentar el Pulso de la Salud, en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell Ramírez, señaló que desde que inició la vacunación en el país, se han recibido 66 millones 904 mil 585 dosis, con las cuales se ha inmunizado a 35 millones de personas.

"Vemos la curva epidémica de casos y pueden notar que se ve este pico epidémico después de 6 meses de no tener crecimiento de la epidemia, en forma de espejo se ve a los hospitalizados, si bien hay pico de casos, no hay de hospitalizaciones y eso es consecuencia positiva de tener la población vacunada, y de haberlo hecho de acuerdo a un plan semejante a Inglaterra, EU, Canadá, Francia, al de muchos países que están vacunando y empezamos con adultos mayores que tienen mayor propensión de enfermedad grave y hemos logrado reducir hospitalizaciones y defunciones".

Recordó que la primera la inició en febrero de 2020 y tuvo su pico máximo en julio, mientras que la segunda inició en octubre de 2020 con un pico máximo en enero y la tercera ola tiene apenas 4 semanas, tiempo en el que han incrementado los casos de SarsCoV2 de manera acelerada.

"Si bien los casos confirmados se conforman de manera semejante a la segunda ola, las hospitalizaciones tienen una separación muy notoria con una reducción superior a 75% y esto es efecto positivo de la vacunación, este cálculo se hizo para diseñar nuestro programa de vacunación en el que se reduciría la cantidad de hospitalización y muerte, esto significa que debemos seguir vacunando", reiteró.

El funcionario mencionó que la semana pasada el país recibió 6 millones 400 mil dosis de vacunas y se prevé que esta semana arriben un total de 3 millones 786 mil 190.

"Se recibe un embarque de Pfizer con 296 mil 10 vacunas, la siguiente semana también habrá escasa distribución, pero afortunadamente se restituirá en la semana posterior cuando se normalice la producción y distribución, sin embargo recalcar que otras vacunas nos han permitido solventar, esta semana tendremos de AstraZeneca, 730 mil, de CanSino 453 mil, así como segunda dosis de Sputnik con 300 mil dosis y de Sinovac llegarán 2 millones".