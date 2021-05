El 5 de mayo 2021 habrá descanso para alumnos de educación básica

Aunque ya pasó el 1 de mayo, aún quedan algunos "puentes" o días feriados para los niños y jóvenes que estudian la educación básica.

Si te tocó trabajar el 1 de mayo, recuerda que la Ley Federal del Trabajo establece a ese día como de descanso obligatorio. El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo menciona que aquellos trabajadores que queden obligados a trabajar en estos días feriados, tienen derecho a recibir un salario doble, independientemente del salario que les corresponde.

Esto quiere decir que si trabajas el sábado 1 de mayo te lo deberán pagar doble.

Sin embargo, este 2021 el 1 de mayo cae en sábado por lo que la pregunta en general es si se recorre al siguiente lunes, lo cual no ocurrirá.

El 5 de mayo y los días festivos para estudiantes

¿El 5 de mayo es feriado?

Para los estudiantes, mayo traerá otro día festivo y una jornada en la que no acudirán por cuestiones administrativas de las autoridades escolares.

El 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla será un día feriado para los niños y jóvenes de educación básica, por lo que habrá suspensión de labores.

Además, el 21 de mayo no hay clases por sesión del Consejo Técnico Escolar.

¿El 10 de mayo es día feriado?

En el 2021 el 10 de mayo o día de las Madres cae en lunes. Pero, hay que recordar que si bien es un festejo extendido en gran parte de la población, no es un día oficial.