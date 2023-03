El ahuehuete será reemplazado por su hermano

A-AA+

Tras nueve meses de haber sido plantado, el ahuehuete no se acopló a la glorieta en Paseo de la Reforma, por lo que será reemplazado por su hermano.

El ejemplar que permanece en la exglorieta de la Palma será monitoreado por especialistas durante seis meses en el vivero Nezahualcóyotl, Xochimilco, donde buscarán rehabilitarlo.

En conferencia de prensa, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, y Adrián Cavazos, director del vivero Los Encinos, en Nuevo León —lugar que donó estos dos ejemplares—, explicaron que factores externos como el choque de un automóvil el 8 de junio de 2022 —tres días después de su arribo a la capital del país— y patógenos que fueron introducidos provocaron que el proceso de acoplamiento del árbol se extendiera.

Además, se hundió 15 centímetros; se compactó por las pisadas de las personas que subían a la glorieta y al realizarle una revisión se detectó que el ahuehuete sigue vivo, pero con daños.

Por ello, se estimó que su rebrote podría ser de un 50%. Se precisó que en la zona donde fue afectado por el choque no hay raíces, en contraste con las nuevas que nacieron en la parte que no fue afectada.

"Recomendamos hacer el cambio de la reubicación de este ahuehuete aquí al vivero Nezahualcóyotl, para que se recupere, hacer algunos tratamientos... y llevar el ahuehuete de aquí, que es su hermano, ya tiene el mismo tiempo en la Ciudad de México y está en perfectas condiciones", dijo Adrián Cavazos.

El cuidado del nuevo ejemplar, que es un metro más corto que el actual, estará a cargo de Reforestamos México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Azcapotzalco y el Colegio de Postgraduados. Una de las primeras recomendaciones para el nuevo ejemplar es que esté vallado y se cambie de nueva cuenta la tierra de la glorieta.

Marina Robles mencionó que este equipo de trabajo también estará conformado por los viveros regionales Los Encinos, de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chapingo, y especialistas independientes, quienes han sido asesores externos de las condiciones del ahuehuete.

El nuevo árbol será trasladado a la exglorieta de la Palma durante el mes de marzo. Cuestionados sobre el motivo por el cual se volvería a plantar un árbol de la misma especie, Adrián Cavazos señaló que "se hizo una consulta pública y todos los ciudadanos de la Ciudad de México escogieron el ahuehuete".