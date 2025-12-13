El AICM falla en las inspecciones

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) "Benito Juárez", a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), reconoció "recurrentes" fallas en su seguridad en los puntos de inspección al dar acceso a pasajeros con pases de abordar de una terminal incorrecta o incluso a otros aeropuertos.

El aeropuerto capitalino —el más importante del país— admitió que, en los nueve puntos de inspección de pasajeros, el personal de seguridad privada supervisa solamente de manera visual el acceso de los usuarios mediante la validación de sus pases de abordar, tanto en formato físico como digital, es decir, no hay ningún control o herramienta tecnológica que permita autentificar que el pase sea legítimo.

El AICM señala que debido a que esta supervisión se hace de manera visual, el ingreso resulta lento, lo que provoca acumulación de personas en el exterior de los puntos de inspección, y, en consecuencia, retrasos en el proceso de abordaje.

Para evitar esta situación, el "Benito Juárez" lanzó una licitación para adquirir 40 equipos que validen los pases de abordar en las terminales 1 y 2 del AICM, con el propósito de agilizar el flujo de ingreso y optimizar la atención a los usuarios, con un costo de 40 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el oficio AICM/DA/SRM/GR M/4515/2025 informa que este contrato fue entregado en adjudicación directa a la empresa Dr México S.A. de C.V.

La licitación detalla la "instalación y puesta en marcha de 40 equipos y sus componentes para validación de documentos en los accesos PIP (Puesto de Inspección a Personas) de ambas terminales en puntos estratégicos, según las necesidades.