El crucero más grande del mundo llega a Cozumel

COZUMEL, QR., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- A esta isla llamada de "las golondrinas" arribó este lunes el crucero más grande del mundo: el "Wonder of the Seas" de Royal Caribbean que cuenta con una capacidad de más de 9 mil personas, de los cuales 6 mil 988 son pasajeros y 2 mil 300 son tripulantes.

La ciudad flotante llegó a esta isla del Caribe Mexicano y su segunda parada será en Mahahual del territorio quintanarroense. Los paseantes y tripulantes fueron recibidos, por el gobernador Carlos Joaquín González.

En la ceremonia se intercambiaron placas, por el primer arribo de el "Wonder of the Seas", y el mandatario estatal expresó que Cozumel es un destino importante para los cruceros en el mundo y gracias a la implementación de protocolos de higiene y cuidado de la salud, se reactiva la actividad económica de "la Isla de las Golondrinas".

Además, reconoció que, aún con puertos cerrados y prácticamente cero posibilidades de salir a la mar durante la pandemia, se implementaron protocolos y prácticas de innovación de turismo sostenible para promover confianza en la salud.

Joaquín González refirió -ante personal de la agencia consignataria, integrantes de la tripulación y autoridades federales, estatales y municipales- que a 2 años del primer caso oficial de covid-19 en Quintana Roo, la comunidad de cruceros no ha bajado los brazos ni ha dejado de trabajar incansablemente.

"La llegada de este magnífico crucero a Cozumel nos deja ver el horizonte con optimismo. Los estudios nos indican que cada 3 pasajeros aficionados a los cruceros volverían a elegir este tipo de viaje.

"Llama la confianza también el 58% de los turistas internacionales que no han experimentado un crucero están dispuestos a hacerlo en los próximos años", aseveró.

Y comentó que antes de la pandemia, la industria de cruceros venía experimentando un crecimiento acelerado y había generado un millón 166 mil puestos de trabajo, lo que equivale a 50.53 mil millones de dólares en sueldos y salarios.

"Hoy damos de nuevo un puntapié kick off. Bienvenido al "Wonder of the Seas", así como los cruceros que están llegando a nuestros destinos en Cozumel, en Mahahual, que cuentan con protocolos de salud, de seguridad, con el objetivo de proteger a las y los pasajeros, la tripulación y los destinos", especificó.

Al evento de bienvenida asistieron la presidenta municipal de Cozumel Juanita Alonso; el director del "Wonder of the Seas" Gianluca Cornell; el Capitán de Puerto de Cozumel César Riveros; el secretario de Turismo Bernardo Cueto; el representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo Pablo Aguilar.

Acudió también Rodolfo Barrón Ávalos, director de Operaciones de Cruceros SSA México; Roberto Carlos Arjona, jefe de Operaciones Región Caribe de la Agencia Consignataria de Transportación Marítima Mexicana y otras personalidades.