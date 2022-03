El día que Vázquez Mota puso en marcha "Escuelas de tiempo completo"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El 23 de septiembre de 2008, la entonces secretaria de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota echó a andar el Programa Escuelas de Tiempo Completo en el plantel en el que estudió: Mi Patria es Primero.

La acompañaron sus padres y sus hermanos, quienes también habían asistido a esa escuela.

"Este día es muy emocionante para mí. Primero, porque tengo la bendición de que mis papás me acompañan como me acompañaban cuando entraba yo a la escuela, y también me acompañan algunas de mis hermanas y mis hermanos porque casi todos estudiamos toda nuestra primaria en Mi Patria es Primero y esta fue nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar", dijo.

La actual senadora por el PAN en el discurso que ofreció en ese centro educativo, contó que su madre era parte de la mesa directiva del plantel.

"Aquí pase toda mi niñez y aquí compartí con mis hermanos y aquí mi mamá pasó muchas horas de su vida: Era de la mesa directiva y siempre estaba participando en el día del niño y en los festivales, y venía muy seguido a la escuela y amo regresar a mi escuela porque remonta a una parte de mi vida muy importante".

En ese lugar, Vázquez Mota anunció el horario que tendrían los planteles bajo ese programa, así como el servicio de alimentación que recibirían los estudiantes.

"Las niñas y los niños van a comer en la escuela. Ya fui a visitar el comedor, ya fui a ver las instalaciones de la cocina que están impecables. Vamos a dar de comer todos los días a cerca de 360 niñas y niños. Y algo muy importante que le quiero decir a las mamás y a los papás:

"Hoy tenemos en México una epidemia de obesidad y sobrepeso infantil y somos el primer país del mundo con esta enfermedad. El hecho de que los niños puedan comer en la escuela les garantiza una mejor alimentación. Más balanceada, más sana y, algo muy importante: que los niños hagan deporte", señaló.

---SEP elimina escuelas de tiempo completo

Este lunes, Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, confirmó la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que operaba en 25 mil 134 planteles de educación básica de todo el país y beneficiaba a un total de 3.6 millones de niños y adolescentes.

"Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas: agua, cuestiones de aulas, sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba, y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a clases. Haciendo ese balance, es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita el darles la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad, y por ello La Escuela es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para La Escuela es Nuestra sea ocupado para esa situación", dijo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El programa Escuelas de Tiempo Completo fue creado durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón e inició con 6 mil 708 planteles de primaria y secundaria, cifra que en el sexenio de Enrique Peña alcanzó los 25 mil 134 planteles de educación básica, a las que asistían 3.6 millones de alumnos.