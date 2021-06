El INE debe hacer público listado nominal de electores del extranjero: Inai

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe hacer público el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para la elección 2021, el cual debe incluir número total de personas registradas, los países de residencia de las y los ciudadanos inscritos, así como sus entidades de origen, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Lo anterior en atención a una solicitud de esos datos por parte de un particular.

"Si bien es cierto que al momento de la recepción de la solicitud de información aún no se contaba con la información, también lo es que el plazo para esta validación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a la fecha ha concluido y la información solicitada ha sido generada", explicó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas en sesión ordinaria.

Río Venegas, destacó que la información requerida cobra particular relevancia en el proceso electoral, motivo por el cual el INE debió entregarla una vez que estuvo disponible: "Por lo tanto, se invita al Instituto a proporcionar esta información de muy alto interés de manera proactiva".

El particular presentó un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del INE, que declaró inexistente la información requerida.

Al analizar el caso, la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas confirmó que al momento de la petición no se tenían los datos, sin embargo, a la fecha ya existen, por lo que debe atenderse el principio de máxima publicidad.