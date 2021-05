"El Jefe Diego" advierte que presentará denuncia contra AMLO por difamación

A través de redes sociales, Diego Fernández de Cevallos compartió una carta que escribió al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le advirtió de una denuncia de hechos tras las declaraciones que ha hecho el Jefe del Ejecutivo federal en sus conferencias mañaneras.

Asimismo, "El Jefe Diego" señaló que si López Obrador "fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas".

"Comprendo que no quiera enfrentarme, cara a cara, en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al "presidente de todos los mexicanos" imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra.

"El que sea su costumbre ese pérfido proceder (difamar a todo el que no se someta a sus designios) solamente agrava su felonía'', escribió Fernández de Cevallos.

Fernández de Cevallos refirió que el Presidente de México "comete un error si supone que ya escapó de mi reclamo por el hecho de formularme torpemente unas preguntas, proyectando la penosa imagen de tinterillo cantamañanas".

"Si fuera usted hombre de honor, su acusación pública estaría ya acompañada de pruebas que la sustenten. Como no es el caso, le exijo presentar ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente, para que se integre a la carpeta de investigación y se resuelva lo que en Derecho proceda.

"A los ciudadanos lo que interesa al respecto es saber quién es el delincuente: usted o yo", agregó el excandidato presidencial.

"Como es de esperarse que no lo haga- pues está sobradamente probado que es un difamador cobarde, y que diariamente hace barullos para distraer ´al pueblo bueno´ (cada vez más pobre) y evitar rendirle cuentas de los destrozos que comete en el país- le advierto: si no satisface mi exigencia, la denuncia de hechos la presentaré yo.

"Tenga la seguridad de que lo respetaré tan pronto usted respete a los gobernados, especialmente a los más vulnerables", escribió "El Jefe Diego".