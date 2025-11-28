logo pulso
El lunes 1 de diciembre se anunciará aumento del salario mínimo

Claudia Sheinbaum comparte avances sobre jornada laboral en conferencia matutina.

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 12:04 p.m.
El lunes 1 de diciembre se anunciará aumento del salario mínimo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar "¡Qué vivan las y los trabajadores de México!", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo lunes 1 de diciembre se dará a conocer el aumento al salario mínimo.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que también se darán a conocer los avances sobre el tema de la jornada laboral de 40 horas, en donde, indicó ya se está llegando a un acuerdo.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que es el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, quien está trabajando en este tema, el cual confió que ya se resuelva en estos días.

"Ya pronto vamos a informar, el 1 de diciembre el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas. Ya se está llegando a un acuerdo y espero que Marath ya lo resuelva en estos días", dijo en Palacio Nacional.

