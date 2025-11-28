Denuncian abuso de policías de Cárdenas; hay un baleado

Un ciudadano resultó herido por arma de fuego presuntamente a manos de elementos de la Policía Municipal de Cárdenas, San Luis Potosí, luego de una discusión cuyo origen aún no ha sido esclarecido.

Según los primeros reportes, los agentes habrían accionado sus armas sin una justificación aparente.

En redes sociales comenzó a circular un video grabado por la esposa del hombre presuntamente herido. La mujer, visiblemente alterada, graba desde el interior de una patrulla mientras acusa a los elementos municipales de haber disparado contra su esposo sin motivo.

En la grabación se escucha cómo exige que lo trasladen de inmediato a un hospital para evitar una tragedia y responsabiliza directamente a los oficiales por lo ocurrido.

"Malditos le dispararon a mi esposo, no sé qué tengan que hacer pero llamen a una ambulancia o llévenlo al hospital", se escucha en el video.

Tras el disparo, los mismos policías subieron al hombre a una patrulla y lo trasladaron de inmediato al Centro Médico Municipal para recibir atención. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima.

La autoridad municipal no ha emitido una postura oficial sobre el incidente. En tanto, pobladores demandan transparencia y una investigación exhaustiva que permita aclarar lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

"El colmo que ya los oficiales actúen con tanta libertad, ojalá que ahora sí el gobierno no se haga de la vista gorda y hagan algo no como con el caso de Zacatecas", señaló un usuario de redes.

