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"El movimiento, en juego en el 27"

La presidenta y los legisladores afines a la 4T cierran filas

Por El Universal

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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"El movimiento, en juego en el 27"

Ciudad de México.- En medio de las disputas políticas entre Morena y la oposición, así como las presiones de Estados Unidos por el presunto vínculo de políticos morenistas con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los legisladores de la autollamada Cuarta Transformación cerraron filas "en defensa de la soberanía nacional" y en contra de la "ofensiva de la derecha nacional e internacional".

En reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional, a la que no asistió el senador Enrique Inzunza, acusado por la Unión Americana de pactar con el narco, la Mandataria pidió a diputados y senadores "recorrer territorio" para hablar con la gente y llevar el mensaje de que "en México sólo hay dos proyectos: el de los entreguistas y el de la transformación".

De acuerdo con testimonios de legisladores, como el senador Saúl Monreal, en la reunión no se habló directamente de EU ni del caso Sinaloa, pero la Presidenta hizo un exhorto a defender la soberanía, mantener la unidad y los principios del movimiento de la 4T, y no zigzaguear ni anteponer intereses personales.

"Hemos sido muy eficaces en la reforma, en el cambio constitucional y el andamiaje legal del país, pero ahora es momento de darle paso, después de la eficacia, a los principios", expresó el coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier Velazco, al salir del encuentro de una hora y media.

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Gerardo Fernández Noroña reveló que la Presidenta les garantizó que no meterá las manos en las candidaturas. "Lo importante no es quién sea candidata, candidato, por tanto, es la unidad con el pueblo y la defensa con la soberanía, y dijo muy claro: ´No me voy a meter, se van a respetar las encuestas, quien gana la encuesta será la candidata´", destacó.

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