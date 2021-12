El nuevo video del secretario de AMLO

Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un informe en el Zócalo por sus tres años de gobierno, se reveló que el secretario particular del mandatario de México, Alejandro Esquer, y la oficial mayor de Presidencia, Denis Vasto, fueron captados en video cuando manejaban dinero en efectivo en una "operación carrusel".

El periodista Carlos Loret de Mola detalló "la operación carrusel" como parte de un grupo de seis personas que, con diferencia de unos cuantos minutos, depositaban la misma cantidad de dinero en la misma sucursal bancaria.

Este último videoescándalo del secretario particular de López Obrador se suma a los otros que vienen desde 2004 y que no distinguen partidos políticos. Muchas de estas polémicas en video tienen como protagonistas también a los fajos de billetes, las ligas y los portafolios.

En 2004, el entonces perredista René Bejarano, quien era un personaje cercano al entonces jefe de Gobierno capitalino López Obrador, apareció en un video recibiendo fajos de billetes de manos del empresario de origen argentino, Carlos Ahumada. Por esas imágenes, Bejarano fue bautizado como "El señor de las ligas". Ese video presuntamente fue grabado el 21 de abril del 2003.

De manera paralela, también en marzo del 2004, Gustavo Ponce, quien fuera secretario de Finanzas también con López Obrador, apareció en otras imágenes apostando dólares en el casino "Bellagio" de Las Vegas, en Estados Unidos.

También, en ese año, Carlos Ímaz, entonces delegado en Tlalpan y pareja sentimental de Claudia Sheimbaum, también apareció en otro videoescándalo recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Ímaz pidió licencia a su cargo, pero no alcanzó a pisar la cárcel.

En agosto del años pasado, Carlos Loret de Mola publicó una serie de videos en los que aparece el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de las manos de David León, excoordinador nacional de Protección Civil, el cual tenía como objetivo nutrir los mítines del entonces virtual candidato presidencial.Las imágenes muestran al hermano del mandatario recibir al menos dos paquetes con dinero en su interior, para apoyar la campaña presidencial del tabasqueño."Hazle saber al Licenciado que lo estamos apoyando", se escucha decir a David León.En julio de este año, Martín Jesús López Obrador "Martinazo", hermano menor del presidente López Obrador, fue grabado recibiendo 150 mil pesos en fajos de billetes de manos de David León en pleno proceso electoral de 2015, según reveló el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus.En la conversación, David León le explica a "Martinazo" que es dinero de unos "ahorritos" que tiene y le adelanta que se lo anotará, pero el propio López Obrador le responde que le serán descontados.De acuerdo con Loret de Mola, esta entrega de recursos en efectivo es un modus operandi de parte de los hermanos del presidente López Obrador para llegar a una cantidad superior. Además, asegura que dichos recursos no fueron reportados ante el Instituto Nacional Electoral (INE).El lunes 24 de abril del 2017, EL UNIVERSAL publicó un video en el que Eva Felicitas Cadena Sandoval, entonces diputada local de Veracruz y excandidata a la presidencia municipal de Las Choapas, aparecía en un video recibiendo medio millón de pesos en efectivo para supuestamente entregarlos a López Obrador.En la grabación, la legisladora aparece recibiendo, al menos, cuatro fajos de billetes de quien se escucha como una mujer y quien le explica que estos recursos son para que se los entregue "al líder de Morena". Incluso Cadena hasta pide una "bolsita" para guardar el dinero.Tras la difusión de este videoescándalo, Morena le quitó la candidatura a la presidencia municipal de Las Choapas y fue sacada de la bancada de este instituto político en el Congreso de Veracruz.En un comunicado, Eva Cadena reconoció que recibió el dinero como una aportación para Morena y aceptó que fue un error: "Fui ingenua en el actuar".Antes había identificado a Alexis García como el representante de los empresarios de Coatzacoalcos que la contactó.En un segundo video, Eva Cadena vuelve a aparecer recibiendo 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos "para su campaña" con la misma mujer no identificada que el pasado 6 de abril le entregó los primeros 500 mil pesos en efectivo para que presuntamente los entregara al líder nacional de Morena y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador.En esta segunda cinta, la mujer no identificada también ofrece a Cadena cinco millones de pesos para López Obrador, en dólares o en moneda nacional. La legisladora se compromete a comentarlo con "ellos".Eva Cadena se observa en la imagen sentada en un sillón color verde, con su bolsa negra y ella porta una blusa verde. En este encuentro la diputada local recibe un fajo con 10 mil dólares y otro con 50 mil pesos, mientras sostiene un sobre amarillo con la mano derecha.En un tercer video, la veracruzana aparece recibiendo un millón de pesos, que le entregan en distintos fajos, presuntamente empresarios como pago por impulsar una ley a su favor en el Congreso del estado.En el tercer video en poder de EL UNIVERSAL, Cadena Sandoval ahora platica con un hombre, presuntamente empresario, quien le agradece que solamente les haya cobrado un millón de pesos y no tres millones y medio como inicialmente se había pactado.En agosto del año pasado se difundió un video en las redes sociales en el que dos exfuncionarios del Senado, vinculados a cuadros destacados del PAN, fueron exhibidos recibiendo fajos de billetes de diferentes denominaciones que se presume constituyen sobornos para legisladores que aprobaron las reformas estructurales.En las imágenes se observa a Guillermo Gutiérrez Badillo, entonces militante del PAN, y Rafael Caraveo, introducir fajos de billetes de 200 y 500 pesos en bolsas de plástico y después en una maleta color negro.Gutiérrez Badillo trabajó en el Senado en la administración pasada y se desempeñaba como secretario particular del exgobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién.Caraveo fue identificado como exsecretario técnico del Senado y colaborador del entonces legislador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue expulsado del PAN en 2018 junto con Ernesto Cordero Arroyo.En las imágenes se observa cómo ambos interactúan con una tercera persona cuya voz se escucha distorsionada intencionalmente. El video muestra a los tres sujetos contando los paquetes de billetes y colocándolos en una maleta.En el 2009, se difundió un video en el que el senador del Partido Verde, Arturo Escobar, fue detenido en el aeropuerto de Chiapas, con una maleta en la que contenía 1 millón 100 mil pesos, sin embargo, rechazó que ese dinero le perteneciera, y dijo que eran del entonces dirigente estatal del Verde, Fernando Castellanos.Sobre esto, diversos actores políticos acusaron que estos recursos pudieron haber servido para la campaña electoral federal de ese año.De manera paralela, el 15 de junio del 2018, a 15 días de la jornada electoral presidencial de ese año, se dieron a conocer una serie de videos en la que se exhibe la entrega de dinero, en cantidades de entre los 500 y mil pesos, presuntamente por parte de militantes del PRI a cambio de credenciales de elector.En las imágenes, se observan filas y filas de personas con copia de su credencial de elector que acceden al estacionamiento del tricolor en la avenida Insurgentes 59, en la colonia Buenavista.