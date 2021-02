El PAN interpone queja ante la CNDH en contra del Gobierno Federal por vacunación

La diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, presentó una segunda queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Gobierno Federal, por la situación del programa de vacunación contra el Covid-19 en el país.

"Para hoy, deberían llevar 1.5 millones de dosis aplicadas y no van ni a la mitad. Prometieron que en enero ya estaría vacunado todo el personal médico, cosa que tampoco cumplieron", aseguró la panista.

En un video, que difundió por las redes sociales, la legisladora destacó que "es imperdonable que jueguen con la esperanza de la gente. Ahí tienen a todos tratando de registrarse en una página, que por cierto ni sirve, para recibir vacunas que no existen".

Recordó que hace 15 días, presentó la primera queja ante la CNDH, porque el gobierno de Morena, en vez de vacunar al personal médico y a los adultos mayores, estaba vacunando a los "Siervos de la Nación", y a otros funcionarios de su partido.

Ante tal situación, advirtió que "no nos quedaremos de brazos cruzados ante el engaño y la falsa esperanza que quieren venderle a la gente", en este tema vital para la Nación.

Por lo pronto, Rangel Lorenzana presentó la segunda queja ante la CDNH, presentándosela directamente a la presidenta de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, con la esperanza de que haga algo al respecto.