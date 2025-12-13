El parque elevado lleva un avance del 45%
Ciudad de México.- El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, informó que hay 95% de avance en las piezas prefabricadas de concreto que conformarán la estructura del parque elevado en calzada de Tlalpan, y estimó que en enero próximo comience el montaje.
"A partir de enero nos dedicamos a colocar la estructura. Es una obra que tenemos programada terminar a finales de mayo, a principios de junio de 2026", indicó.
El secretario explicó que el proceso de cimentación de este proyecto que parte de las cercanías de Plaza Tlaxcoaque a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro tiene 45% de avance y confían que este mes concluya para iniciar con el montaje de las piezas de concreto prefabricado.
"Estamos utilizando un sistema prefabricado que se está desarrollando; están armando las trabes, las columnas, todas las piezas que va a llevar este parque y se están desarrollando en taller y nuestra meta es que a final de año prácticamente se concluya el armado de todas las piezas. La semana pasada me informaron que vamos a 95% de desarrollo de todas estas piezas, lo cual significa que vamos a lograr el objetivo", explicó.
