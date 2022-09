El perro alarma sísmica es la estrella de TikTok (video)

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- No cabe duda de que los perros son una de las más tiernas y entrañables compañías. Por ello es que cada día miles de estos animales son mostrados en redes sociales por sus orgullosos dueños que encuentran gracia en presumir las habilidades de sus queridas mascotas. Tal es el caso de Ringo, el perro alarma sísmica, que se volvió una estrella en TikTok tras mostrar su capacidad de imitar el sonido de los monitores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

El video fue posteado en la cuenta @ringostar20222, administrada por su dueño. Este usuario documenta, desde 2016, las aventuras de Ringo, desde sus paseos al parque hasta sus peculiares dones.

La nueva estrella de TikTok, RingoHusky, coloca en su descripción que es un perro muy independiente y dormilón, lo que ha causado una gran ternura entre los cibernautas.

A tan solo unos días de ser posteado, el video de Ringo imitando el sonido de la alarma sísmica ya cuenta con medio millón de likes y más de 3 mil comentarios.

Entre los comentarios debajo del video se lee a una serie de usuarios que con tan solo escuchar el peculiar don de Ringo, dicen ya amarlo. "Te amo, perrito que imita la alerta sísmica"; "Que hagan esto el audio oficial para la alerta sísmica. Este no daría tanto miedo"; "Esa alerta me gusta más", son algunos de los dichos que se leen a favor de que el perro siga imitando el sonido de la alarma.

Por otro lado, en el video se leen también comentarios de personas que se preocupan acerca del gran susto que debe causar Ringo cuando comienza a emitir su imitación. "Los sustos que les dará de repente"; "Imagínense que todos están dormidos y de repente Ringo comienza a hacerlo"; "Imagínate esto, pero en la noche", comentan usuarios respecto a la gracia de este, ahora famoso, husky siberiano.

---Ringo Husky imita la alarma sísmica

El video con más alcance de la cuenta de Ringo es justo en el que se muestra acostado sobre la cama imitando fielmente el sonido emitido por el SASMEX.

El dueño, creador de la cuenta, asegura que la habilidad adquirida por Ringo se desarrolló después de los dos sismos ocurridos la semana pasada, tras el simulacro del 19 de septiembre.

En el video se puede escuchar como en repetidas ocasiones el perro emite un sonido curiosamente muy similar al de la alarma sísmica. Aunque, contrario a la reacción que tienen muchas personas, la actitud de Ringo se muestra muy relajada.Con un toque de humor, varios usuarios comentan que seguramente este husky siberiano se dio cuenta de que tras el sonido de la alarma sísmica es más probable que su sueño lo saque de su casa, rápido y en brazos.Definitivamente, esta habilidad causó mucha simpatía entre los usuarios de TikTok, haciendo que el número de seguidores de RingoHusky se elevara a más de 23 mil.Debido a su talento, Ringo se ha consolidado como una estrella de TikTok y seguramente ya hay más de uno que espera con ansias su próxima aparición en esta red social.