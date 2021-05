"El Poder Judicial parece el enemigo"

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, criticó al Poder Judicial, tras considerar que "parece ser el enemigo" en el trabajo que llevan a cabo contra el narcotráfico en el país.

Al comentar en Palacio Nacional el decomiso de 691 kilogramos de metanfetamina en el puerto de Guaymas, Sonora, el almirante recriminó "las ayudas de jueces y ministerios públicos, en muchos casos", a los detenidos, por lo que evitó dar detalles sobre el seguimiento que están dando a dicho cargamento para dar con la cadena de responsables.

"Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada, y bien judicializada, porque si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque, si no, [los detenidos] se nos van", manifestó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, duro crítico de los jueces, Ojeda Durán aseguró que tienen varias detenciones en puerta y que las están preparando bien, porque, acusó, hay muchos casos en que los juzgadores los dejan ir, y hasta pena le dan que actúen así, dijo.

"Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que armar muy bien", arremetió.

En este marco, el mando naval presumió que a partir de que las Fuerzas Armadas tomaron el control de la seguridad en los puertos y aduanas del país, se les ha estado cerrando el camino a las organizaciones criminales.

Ojeda Durán reveló que ante el reforzamiento de la seguridad en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas —los más importantes del Pacífico mexicano por el volumen de carga que reciben procedente de Asia—, los grupos delictivos están optando por los puertos de Ensenada y Guaymas para el tráfico de precursores químicos y de fentanilo, además de la metanfetamina.

"Es cierto, a partir de que se tomó el control de los puertos se les ha estado cerrando el camino. Ya no están exclusivamente yéndose a Manzanillo o Lázaro Cárdenas, ya subieron a Ensenada, por ejemplo, y ya están metiéndose por Guaymas, pero estamos haciendo nuestra labor", indicó.

Dijo que el cargamento de 691 kilogramos de metanfetamina en líquido era trasladado en sacos de carbón por un buque con destino a la ciudad de Barcelona, España, y que le dan seguimiento, porque la situación ya no es nada más decomisar la droga.