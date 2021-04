El Presidente afirma que sí está analizando la renovación de todos los consejeros del INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana, después de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón –ambos aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente–, que "los ejecutores o defensores de los fraudes electorales ahora son paladines de la democracia".

Además, aseguró que sí se está sometiendo al análisis la posibilidad de renovar a todos los consejeros del INE, tal como lo contestó a pregunta expresa de la reportera de Grupo Fórmula, Sara Pablo Nava.

"Si conviene a la democracia, como lo dije ayer, se hace. Todo lo que sea bueno para el pueblo, y todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción, para dignificar al Gobierno, para que haya democracia y haya justicia. Y no hay que preocuparse si existe oposición o si no todos pensamos igual, no. Así es la democracia. Hay que garantizar el derecho a disentir, debatir y entendernos, y la regla de oro es que sea el pueblo el que decida, el que mande o mandar obedeciendo", detalló frente a la prensa en Palacio Nacional.

López Obrador insistió de que quitar las candidaturas de ambos postulantes, tanto en Michoacán como en Guerrero, es una exageración y que sobre todo, es incongruente el actuar de las autoridades electorales, ya que en el futuro permitieron o hicieron omisión de presuntos fraudes electorales.

"No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Y ahora, se convierten en los paladines de la democracia", dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal aprovechó para corregir los datos que dio el día de ayer al respecto de la cancelación de las candidaturas de Morena, ya que afirmó que Lorenzo Córdova Villanelo, titular del INE, terminaría muy pronto su periodo, cuando en realidad lo concluye hasta 2023.

"Hay que serenarse también en todo. Yo ayer dije que ya se iba a acabar el periodo del presidente y de dos consejeros del INE, pero no, me equivoqué. Concluye su periodo hasta el 2023. También me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos, y resulta que no, son 19 mil. Y al candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12 mil. Dos candidaturas canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos", añadió.

Aún así, defendió el derecho de participación que tiene Félix Salgado y Raúl Morón, por lo que insistió en que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Una vez que éste otorgue una resolución, ésta deberá respetarse de cualquiera de las partes.

"Todo esto lo tiene que ver el tribunal, porque no es todavía la última instancia. Y opinando, porque se trata de la democracia y de esos sí voy a opinar siempre porque me importa mucho la democracia, creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional. Además si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo, es el poder del pueblo porque el pueblo es el soberano, no los aparatos ni las estructuras", argumentó desde el Salón de Tesorería de la también residencia presidencial.

Andrés Manuel insistió que las candidaturas deberían proceder para que sea el pueblo, por la vía democrática, que se decida si los postulantes serán, o no, gobernadores de Guerrero (Félix Salgado Macedonio) y de Michoacán (Raúl Morón).

"En todo momento, el pueblo tiene el derecho de cambiar hasta la forma de Gobierno. El pueblo es soberano. Entonces, ¿por qué impedir que sea el pueblo el que decida?, ¿por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha hecho algo así".

Finalmente, pidió que las protestas que se hagan en contra de los fraudes electorales se expresen desde la vía pacífica sin insultos ni atropellos que puedan entorpecer la democracia.

"Que no haya insultos, violencia, todo de manera pacífica y tener confianza. No tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca", comentó.

La noche de ayer, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron rechazar, una vez más, las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero. "El Toro" no será candidato, de acuerdo con el voto de la mayoría.

Un Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) más dividido decidió este martes con seis votos a favor y cinco en contra no reintegrar la candidatura a la gubernatura de Guerrero al morenista.

Los consejeros Dania Ravel, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Claudia Zavala votaron a favor del proyecto. Mientras que Adriana Favela, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, José Roberto Ruiz y Martin Faz Mora lo hicieron en contra.

El INE confirmó también la pérdida de la candidatura de Raúl Morón, representante de Morena en Michoacán, por no haber presentado el informe de gastos de precampaña.

Durante la sesión nocturna del Consejo General del INE la discusión se concentró en el error del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no presentar los gastos de precampaña del guerrerense, y lo que este fallo burocrático impacta en la transparencia que exigió el INE a los candidatos que aspiran a las 15 gubernaturas que están en juego rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, dijo el martes que, a pesar de los tonos "encendidos" con los que se ha discutido en los días recientes, el tema del morenista Félix Salgado Macedonio el Consejo General del INE es un tema "jurídico y no político".