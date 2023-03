El Presidente exhibe "guardaditos" por miles de millones de pesos del Poder Judicial

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la mañana de este miércoles que el Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene un fideicomiso o un "guardadito" de 20 mil millones de pesos, y anunció que buscará transparentar los del Instituto Nacional Electoral (INE), pues denunció que no son públicos.

"Ahora les vamos a dar a conocer, antes de que venga el ´Quién es quién en las mentiras´, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente. Tiene un fideicomiso, un ´guardadito´ de 20 mil millones de pesos", dijo en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con los últimos reportes disponibles al cuarto trimestre de 2022, de los 20 mil 516 millones 842 mil 197 pesos en fideicomisos, seis mil 099 millones 504 mil 193 pesos corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los otros 14 mil 402 millones 204 mil 138 pesos, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al Gobierno, en el [20] 18, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de tres mil 600 millones. El año pasado ejercimos 550 en la Presidencia de la República, pero estos son 20 mil. Estamos hablando de 40 veces más", estimó hoy López Obrador.

Posteriormente, desglosó cómo están divididos los recursos de los fideicomisos en la SCJN: 789 millones 397 mil 493 pesos destinados a pensiones complementarias para M. S.; dos mil 815 millones 256 mil 192 pesos, a pensiones complementarias para M.M. y P.O.; y 137 millones 366 mil 145 pesos, a plan de prestaciones médicas.

Otros 357 millones 620 mil 336 pesos son para el manejo de producto de la venta de publicaciones CD´S y otros proyectos; mil 311 millones 431 mil 357 pesos, para remanentes presupuestales; y 688 millones 432 mil 667 pesos, para el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (FONDO JURICA).

Mientras que en CJF, hay cuatro mil 504 millones 734 mil 299 pesos en el fideicomiso de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; 68 millones 596 mil 882 pesos en el fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces; 66 millones 180 mil 058 pesos en el fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte.

También cuenta con cuatro mil 197 millones 949 mil 524 pesos en un fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, y con cinco mil 564 millones 743 mil 372 pesos para el fondo de apoyo a la administración de justicia.

Por otra parte, el mandatario mexicano informó que le dio instrucciones a Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que solicite al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que el organismo electoral diga cuánto dinero tiene en fideicomisos.





"Hoy le di instrucciones al Secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tiene en sus fideicomisos para que sepamos", afirmó.

De acuerdo con el Presidente de México, la finalidad es tener claro "qué uso le han dado a ese fideicomisos o a esos fideicomisos y para qué es ese dinero, saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales porque no se sabe nada".

"Este del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía, pero el del INE, enigma. Entonces lo vamos a solicitar para darlo a conocer aquí porque ahora que está debatiéndose lo de la Reforma Electoral, se piensa que se daña la democracia", recordó.

El político tabasqueño cuestionó las críticas que ha recibido el Plan B de la Reforma Electoral, ya que no se trata de un atentado a la democracia, sino "de que no ganen tanto, que no vivan con tantos privilegios los altos funcionarios del INE". "Eso es todo", insistió.