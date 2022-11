"El que todo debe, todo teme", dice Muñoz Ledo sobre AMLO

A-AA+

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el gobierno obradorista ejerce "intensa presión" para que la reforma electoral -propuesta por el presidente- se lleve a cabo.

En sus redes sociales, el político mexicano llamó a formar un "frente democrático nacional" para impedir que el proyecto del mandatario López Obrador sea aprobado e implementado pues, menciona, va en contra de los derechos de los ciudadanos.

Esto propone AMLO en su reforma electoral

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma electoral que propuso no busca desaparecer al INE o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino evitar un fraude en las próximas elecciones.

"Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que esté en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude más adelante, como ya lo han hecho y eso hay que evitarlo, porque sería un retroceso", advirtió.

Acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está controlado por conservadores y que hay una campaña de desinformación sobre su desaparición.

"Es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones", dijo.