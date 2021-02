"Él se sabe defender muy bien"; respalda gobernador de Coahuila a Cabeza de Vaca

El gobernador Miguel Angel Riquelme Solís envió su respaldo y apoyo a su colega de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien inculpan de nexos con el narcotráfico.

"Sé que él se sabe defender muy bien... lo que le envío desde Coahuila es mi respaldo absoluto como amigo y compañero gobernador".

Durante una gira de trabajo en Monclova, advirtió que sería lamentable que se estén utilizando las instituciones que rigen la procuración de justicia para el sometimiento político de cualquier entidad federativa.

"Hago este pronunciamiento desde Monclova por qué vemos como, curiosamente, antes del proceso electoral y de la reunión de la Alianza Federalista, sucede este altercado con el gobernador Cabeza de Vaca", señaló.

Riquelme Solís informó que durante la reunión que tendrán los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista este viernes en Monterrey, Nuevo León, se fijará su postura sobre la iniciativa enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de las energías.

Apuntó que también tratarán la desorganización en la vacunación contra el Coronavirus porque en todos los estados han estado reclamando el proceso, el procedimiento y la distribución de las vacunas.

El mandatario coahuilenses manifestó, nuevamente, su inconformidad por la forma en que se distribuyen las vacunas que es en forma inequitativa pues dijo que a los municipios de Arteaga y un Viesca mandaron 2 mil dosis a cada uno.

Mientras que a Frontera le asignaron 5 mil cuando hubiera sido mejor que estas últimas le hubieran tocado a Monclova (epicentro de la pandemia) para aplicarlas en toda la región centro de Coahuila.

Advirtió que no va a tolerar que los abuelitos y las abuelitas estén haciendo filas desde la madrugada porque corren mucho riesgo de enfermarse o de agarrar un resfrío además de desvelarse.

Tampoco se permitirá que los tengan haciendo fila y luego le salgan con que no están apuntados en la plataforma y no los quieran vacunar.

Por eso pidió a los alcaldes que estén muy al pendiente y participen en la organización para evitar este tipo de situaciones.

También anticipó que no tolerará, bajo ninguna circunstancia, que personas que no tienen derecho traten de sorprender para que los inmunicen.