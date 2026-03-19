El secretario de Hacienda destaca "estabilidad" de México ante "volatilidad internacional"

Cancún (México), 19 mar (EFE).- El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, afirmó este jueves que la economía de su país ha mostrado estabilidad y resiliencia frente a la volatilidad internacional y que hay condiciones para traducir esa solidez en más financiamiento, inversión y crecimiento en 2026.

Estabilidad y crecimiento económico proyectado para 2026

Durante su participación en la inauguración de la 89 Convención Bancaria en Cancún (sureste), el secretario de Hacienda señaló que en un entorno internacional de volatilidad, la economía mexicana ha mantenido estabilidad y resiliencia y apunta en 2026 a un crecimiento sólido y sostenido.

En concreto, resaltó que uno los pilares de esa fortaleza ha sido la conducción responsable de las finanzas públicas, al destacar que la deuda pública se mantiene en niveles sostenibles, con una estructura de largo plazo y tasas fijas, financiada sobre todo en el mercado doméstico, lo que ha permitido conservar el grado de inversión del país.

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Fortalezas financieras y laborales de México

Además, Amador Zamora añadió que México mantiene una posición externa sana, con reservas internacionales superiores a 250.000 millones de dólares, y expuso que esa "estabilidad" también descansa en instituciones económicas sólidas, entre ellas la autonomía del Banco de México, así como en un mercado laboral dinámico.

En este sentido, indicó que la tasa de desempleo ronda el 2,2 % y que el país suma 29 meses consecutivos con un nivel inferior al 3 %, mientras el empleo formal y la recuperación de los salarios reales han fortalecido el consumo de los hogares.

En ese contexto, sostuvo que México cuenta con una base firme para enfrentar el entorno internacional y mirar hacia adelante.

"Hoy tenemos condiciones para dar el siguiente paso. Convertir esa estabilidad en más financiamiento, más inversión y más oportunidades para las y los mexicanos", aseguró.

También sostuvo que el país ha fortalecido su capacidad productiva y dispone de "un sistema financiero sólido, bien regulado y con bases firmes para acompañar el desarrollo".

Por último, añadió que el sistema financiero debe canalizar más recursos a proyectos productivos y a empresas, en especial a las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan el 99 % de los establecimientos y generan alrededor del 70 % del empleo.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda el producto interno bruto del país podría experimentar un crecimiento cercano al 3 % al cierre de 2026, mientras el consenso de analistas privados proyecta un alza del 1,5 %.

La Convención Bancaria, el principal foro económico de México, contará con la intervención este jueves de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y, mañana viernes, el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau.