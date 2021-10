El término "Nini" no descalifica: responde José Narro a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro, aseguró que la parte personal de lo que dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre él en su conferencia mañanera es lo que menos interesa, pero sí le respondió que él no acuñó el término "Nini", pues es un acrónimo que surgió en Europa y que sirve para simplificar e identificar a las personas jóvenes que no estudian, y ni trabajan, pero no es un término que descalifique o denueste.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Narro Robles agregó que el acrónimo "Nini" es utilizado para señalar uno de los problemas de las sociedades contemporáneas, y él lo aplicó así.

"El término 'Nini' es un acrónimo que surge en Europa para simplificar la identificación de personas jóvenes que no estudian y no trabajan; y que, efectivamente, yo usé, porque se usa, incluso, hay organismos que llevan el recuento de los jóvenes que no estudian ni trabajan, en los países. Entonces, no, no es un término que yo hubiera acuñado. Y segundo, mucho menos es un término que descalifica, que pone en una situación de tratar de denostar a un conjunto de personas, es un término que se utiliza para señalar uno de los problemas de las sociedades contemporáneas, y yo lo utilicé así", dijo el doctor Narro.

Asimismo, le respondió al titular del Ejecutivo que nunca, como rector de la UNAM o como director de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios, acudió a actos políticos y precisó que renunció al PRI desde hace dos años y medio, y sobre eso no tiene nada más que señalar.

"Respecto del tema de partido. Yo lo único que puedo decir es que yo fui militante del PRI, que nunca como rector de la Universidad o como director de la Facultad de Medica de la UNAM, tuve una presencia en actos políticos de partido y que en todo caso, lo que a uno le convence (...) que está dentro del terreno de las libertades que este país ofrece a las personas. Yo dejé, renuncié al PRI hace dos años y medio y no tengo allí ninguna otra cosa que señalar", explicó.

AMLO vuelve a criticar a la UNAM

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al asegurar que, como todas las universidades del país, fue sometida al pensamiento neoliberal y lamentó que se haya "derechizado" en los últimos años.

En conferencia de prensa y al asegurar que "no actúo de mala fe" y que "tiene su conciencia tranquila", el titular del Ejecutivo federal afirmó que la Máxima Casa de Estudios del país no estuvo "a la altura de la circunstancias" en el periodo neoliberal, pues acusó que los intelectuales de la Universidad Nacional fueron cooptados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para legitimar "todas las atrocidades" de ese periodo.

"Yo respeto las opiniones y también siempre digo lo que pienso, no solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos.

"Ejemplos hay muchos, imagínense, un exrector que todavía tiene mucha influencia (José) Narro, se va de secretario de Salud y ese tiempo hablan de los 'ninis', de los jóvenes, exrector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del exrector, claro no todos los maestros afortunadamente están así".