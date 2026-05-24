El Tren Maya sigue en déficit

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Ciudad de México.- El Tren Maya, la obra insignia de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entregó una pérdida neta de 2 mil 283 millones de pesos entre enero y marzo, de acuerdo con sus reportes financieros a los que accedió El Universal.

El daño económico es 43.9% mayor que los mil 587 millones que perdió durante el mismo periodo del año pasado y 49 veces más que el saldo negativo de 47 millones que reportó en el lapso similar del año 2024.

Para ponerlo en perspectiva, el Tren Maya perdió en tres meses el equivalente al presupuesto aprobado para la Secretaría de las Mujeres durante 2025, por 2 mil 94 millones de pesos.

La obra, que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), perdió en promedio 25 millones 373 mil pesos diarios entre enero y marzo, ya que sus ingresos continúan siendo insuficientes para cubrir sus gastos.

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La venta de boletos y servicios generó ingresos de 119 millones 259 mil pesos, una vigésima parte de sus gastos totales de operación por 2 mil 402 millones de pesos. Estos costos incluyen servicios personales y generales, así como materiales, suministros y la depreciación de activos.

El ferrocarril de pasajeros, que conecta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, está llevando a cabo operaciones más amplias, ya que sus estados financieros señalan mayores gastos de funcionamiento.

Ante la falta de ingresos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planea inyectar 30 mil 744 millones de pesos en subsidios y apoyos para el Tren Maya, además de las inversiones canalizadas a la infraestructura de carga.

El Tren Maya y la refinería Dos Bocas son las obras que más consumieron recursos durante el sexenio pasado.

El gobierno estimó originalmente que la obra ferroviaria costaría 120 mil millones de pesos, pero el Instituto Mexicano para la Competitividad calculó que llegó a 550 mil millones al cierre de 2024, dado que la autoridad reservó toda la información técnica del proyecto. Esta cifra excluye la inversión en la infraestructura de carga y la inyección de subsidios.