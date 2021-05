El voto, herramienta para premiar o castigar al gobierno: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el voto sigue siendo una herramienta ciudadana que sirve no solo para elegir a los representantes de la sociedad, sino para recompensar o penar las acciones del gobierno.

"El voto se trata de un recurso fundamental para que las y los ciudadanos no solamente puedan elegir a sus representantes y gobernantes, sino también para que podamos premiar o castigar las acciones del gobierno", manifestó.

Durante la firma de un convenio con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) para la promoción del voto, mencionó que esta expresión que emitirán los mexicanos, el próximo 6 de junio, sigue siendo una herramienta ciudadana sin parangón en la toma de decisiones colectiva.

El voto es para concretar una de las aspiraciones democráticas de las elecciones del sufragio, que es procurar la rendición de cuentas, afirmó.

Córdova refirió que serán unas de las elecciones más grandes de América Latina en un contexto de la pandemia.

Puso de relieve que así como la democracia y las elecciones siguen enfrentando retos complejos en materia de desinformación, polarización e intolerancia, en un contexto de crisis sanitaria, también es cierto que la pandemia nos ha dado la oportunidad de demostrar la importancia de las elecciones y el voto para la recreación de la democracia.

Por su parte, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, reconoció la importancia del INE como institución fundamental para la democracia mexicana y organismo autónomo esencial para la estabilidad institucional de México.

Explicó que los ejecutivos de finanzas del país promoverán de manera imparcial y responsable el voto y la participación ciudadana por medio de todos los asociados distribuidos en 20 grupos regionales y 21 comités técnicos nacionales y entre la comunidad financiera de México.

Promoverán información equilibrada y objetiva sobre la importancia de ejercer el derecho al voto, agregó, impulsando valores participativos y democráticos dentro de las restricciones vigentes para proteger la salud y en el marco del programa de promoción de participación ciudadana definido por el INE.

Buscan contribuir desde la sociedad civil a que el desarrollo del proceso electoral sea exitoso, participativo, libre y que sea reconocido por las partes, expuso.

En tanto, la presidenta nacional del IMEF Universitarios, Andrea Rosales Castillo, destacó que el voto joven cobra relevancia.

"Los jóvenes conforman cerca del 27% de la lista nominal, al ser un sector clave, representa una gran oportunidad para fortalecer el involucramiento", matizó.

En el marco de las elecciones más grandes en donde serán electos más de 21 cargos, afirmó que se puede lograr una ciudadanía con inclusión y mayor participación.

"No cabe duda que el voto de los ciudadanos es un impulsor del cambio, ya que no sólo representamos el futuro de nuestro país, también estamos encargados de forjar el presente", aseguró.

través del voto informado se puede participar en el ejercicio electoral, al comenzar a construir el país y la sociedad que desean los jóvenes, aseveró.