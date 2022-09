Elección en Tamaulipas se anulará por arreglo con jueces, afirma Verástegui

A-AA+

César Verástegui Aranda, hijo de "El Truko" Verástegui presumió, este sábado, ante un grupo de panistas que la elección en Tamaulipas será anulada porque ya "se arregló" a los Magistrados del Tribunal Electoral.

"Me consta, he estado cerca de ese procedimiento", dijo Verástegui Aranda.

En redes sociales circula un video del hijo del candidato panista a la gubernatura y también se divulgaron imágenes de la reunión, en donde afirma que el miércoles de esta semana ya "con un elemento fuera causante de esto, se anulará la elección y se convocará a nuevas elecciones".

"Lo digo por conocimiento de causa, la verdad, y porque he estado presente y créanme que hay muchas posibilidades de que se caiga la elección y que podamos volver a trabajar juntos en varios meses con nuestro mismo candidato, con nuestro mismo equipo, y si Dios quiere ahí nos vamos a ver, si Dios quiere ahí nos vamos a ver", agregó en su mensaje a los panistas.

Confesó que "El Truko" se reunirá con un poderoso empresario. En la reunión César Verástegui Aranda confesó que su papá, el Truko, se entrevistaría este domingo, en Monterrey con un poderoso abogado a quien le entregaría un 'pago grande' para anular la elección.

Desde esta semana el Partido Acción Nacional comenzó a movilizar a sus simpatizantes y a reunir a los Comités Municipales a fin de comenzar a preparar la elección que afirman se repetiría.

Sobre este video y los dichos del hijo de "El Truko", la dirigencia de Morena solicitó una investigación a fondo para conocer a los autores intelectuales de esta medida en la que se pretende comprar la voluntad de los Magistrados Electorales.

También para que Verástegui Aranda ofrezca una explicación sobre quienes más están involucrados y pretenden modificar el resultado de la elección en Tamaulipas, así como para que explique con quien se reunió y quienes están detrás de este complot.

Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso local secundó a la dirigencia de su partido y responsabilizó a Francisco García Cabeza de Vaca, César Verástegui Ostos y a Roberto Gil Zuarth de cualquier situación que le pudiera ocurrir al doctor Américo Villarreal Anaya o a su familia, pues de acuerdo a las propias palabras del hijo de "El Truko" Verástegui, se planea para esta semana un evento que cambiaría la vida de Tamaulipas.

La dirigencia morenista señaló que esto que hace el PAN, el Gobernador Cabeza de Vaca y "El Truko" Verástegui es un atentado a la democracia y añadió que existe un plan perverso para no permitir la toma de protesta del doctor Américo Villarreal Anaya como Gobernador Constitucional del Estado.