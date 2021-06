Elecciones confrontan a diputados; oposición acusa mano negra de AMLO

El proceso electoral y el clima de violencia que se vive contra candidatas y candidatos a diversos cargos de elección popular, fue tema de debate en la sesión de la Comisión Permanente.

En tribuna el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marco Trejo Pureco, denunció que se trata de un proceso "histórico", principalmente por la violencia política que se ha generado en contra de candidatas y candidatos; "que va desde amenazas, robos de materiales de los partidos políticos y candidatos y hasta llegar a las agresiones físicas y defunciones de militancias y de candidatas y candidatos. Hay un incremento de la violencia política en un 39 por ciento".

Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que el gobierno federal ha tenido un comportamiento cuestionable, "porque califica de violentos a sus críticos, pero tiene una actitud de solapador hacia sus adeptos. El gobierno federal debe sacar las manos del proceso electoral y aceptar los resultados del 6 de junio de 2021, toda vez que no le serán favorables".

En su oportunidad, Fabiola Loya, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, "ha puesto en jaque a las instituciones y a nuestra democracia".

"Hablamos de un presente que, de no ponerle atención, será un futuro que nadie querrá ver. Para salir de esta crisis, hacemos nuevamente un llamado al Ejecutivo a que saque las manos de este proceso. México necesita un país con un Presidente con altura de miras ante un escenario político desfavorable", exigió.

En defensa de la 4T, salieron los legisladores de Morena y el PT, principalmente. María de los Ángeles Huerta, diputada del partido guinda, dijo que la oposición "está desesperada" porque quieren que se regrese a un gobierno en el que la prioridad no sea el pueblo.

"Añoran los tiempos de su corrupción y su impunidad. Tan desesperados están de que en el país la cosas regresen a como estaban que ya nadie les cree, hasta recurren a voceros de la llamada aristocracia financiera internacional y ni siquiera ahí sus mentiras tienen alguna relevancia", aseveró.

De Morena, el diputado Alejandro Viedma, denunció que en Zacatecas, Jalisco, Nuevo León, y Guanajuato, principalmente, han estado repartiendo tinacos y otros bienes, o tarjetas, con el objetivo de influir el voto.

"Pedimos a las autoridades competentes den celeridad a las denuncias realizadas por estos hechos, en Morena refrendaremos la voluntad del pueblo, ganaremos y no por acuerdos oscuros", expuso.