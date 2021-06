Elecciones libres "con excepciones", sin conflictos electorales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ejemplo de que las elecciones del pasado domingo 6 de junio fueron libres "con algunas excepciones" es que no hay conflictos electorales, por lo que confió en que esto siga así para acreditar la democracia como forma de vida y de gobierno en México.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal pidió no olvidar que en el pasado después de una elección había protestas por fraudes electorales.

"Ejemplo de que las elecciones fueron libres -subrayo, con algunas excepciones- es que no hay conflictos poselectorales en el país, y eso es importante darlo a conocer porque nos olvidamos de cómo era antes: se hacía una elección y protestas porque se robaban las urnas, porque falsificaban las actas, porque acarreaban, compraban los votos, se usaba el presupuesto, ahora no fue eso lo que predominó. Entonces sí es un avance".

En Palacio Nacional, el mandatario federal confió en que esto siga así para que en México se acredite la democracia como forma de vida y de gobierno "se afiance el hábito democrático y que no haya trampas, que no haya fraudes".