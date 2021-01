Eliminar autónomos, un riesgo para perfil crediticio: Moody's

La calificadora Moody's dijo que la posibilidad de que se eliminen los organismos autónomos es un factor de riesgo adicional sobre el perfil crediticio de México, ante lo cual estarán atentos a qué tanto prosperan estos cambios que ha mencionado de manera reiterada el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es un riesgo adicional y no es positivo en cuanto a los contrapesos que hay en el país, dijo la analista para México de la firma, Ariane Ortiz-Bollin.

"No estamos incorporando que haya contrapesos fuertes en el perfil crediticio de México. Sin duda es algo que en el comité vamos a discutir y agregaremos como otro de los factores de riesgo que estamos acumulando, pero no es algo nuevo, por así decirlo, como era el riesgo de interferir con la autonomía del banco central", explicó.

"Es negativo, pero habrá que ver si pasa, cuáles son las implicaciones de los cambios y qué tanto ya lo habíamos incorporado en la calificación actual", agregó la experta.

En conferencia de prensa, la especialista destacó que la austeridad de la presente administración es uno de los factores principales que pone en riesgo el perfil crediticio de México, en un escenario de bajo crecimiento y lenta recuperación.

La agencia espera un crecimiento de 3.5% para la economía mexicana en 2021, sin que hasta el momento se contemple un cierre de toda la actividad económica ante la pandemia del Covid-19, además de que prevé que no habrá retrasos en la aplicación de las vacunas en el país.

Sin embargo, la firma advirtió que, si se aplican restricciones mayores ante la contingencia sanitaria, se tendrán que ajustar a la baja los pronósticos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) del país para este año.

Bajo impacto presupuestal. Por separado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) afirmó que eliminar organismos autónomos tendría un impacto presupuestal menor.

Desaparecerlos, como lo propone el Ejecutivo federal a través de una reforma, abonaría al ambiente de incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión desde 2019 y que se ha acentuado durante la pandemia, alertó.

Al fijar su postura sobre el tema, los ejecutivos de finanzas aseguraron que la propuesta resultaría contraproducente y tendría un impacto negativo sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal.

Consideraron que la eficiencia y la eficacia de la gestión del Estado debe promoverse por caminos que no atenten contra el atractivo de México como destino de la inversión.

Además, resaltaron que la economía mexicana necesita urgentemente de medidas claras y suficientes para la pronta recuperación del crecimiento económico con equidad.

Si el funcionamiento de algunos organismos autónomos es perfectible, dijo el IMEF, deben revisarse sus procedimientos operativos y su modelo de gestión institucional, preservando su autonomía y con ello las ventajas expuestas.

Ante ello, el instituto exhortó de manera respetuosa al gobierno federal y al Congreso de la Unión a evaluar alternativas en torno a la mejora en la operación de esas instituciones, y al mismo tiempo dijo estar dispuesto a colaborar en el análisis pertinente, desde una perspectiva técnica, apartidista, objetiva y propositiva.



* 3.5% crecerá la economía mexicana en 2021, de acuerdo con proyecciones de la firma Moody's.